La Junta mantiene su ley de concordia pese al fallo del Constitucional sobre la de Aragón

Los grupos Popular y de Vox mantuvieron ayer sin cambios ni correcciones el texto de la proposición de ley de concordia de Castilla y León pese a la decisión del Tribunal Constitucional de suspender de forma cautelar la de Aragón al admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, que ordenó el debate de política general que se celebrará la próxima semana en las Cortes, Miguel Ángel García Nieto (PP) y Carlos Menéndez (Vox) defendieron que se trata de un texto de consenso entre ambos grupos y que es constitucional.

Ante el anuncio del Gobierno de recurrir estas leyes en las comunidades en las que se sustituya la memoria histórica por normas de concordia, Menéndez afirmó, tras recalcar que se trata de una iniciativa c recogida en el acuerdo de gobierno con el PP, que "a día de hoy" no se plantean correcciones vía enmienda para evitar que ocurra como con la ley de Aragón, suspendida de forma cautelar. No obstante, recordó que se abrirá una tramitación en la que cabe la posibilidad de que los grupos presenten enmiendas.