La respuesta de Mañueco a las declaraciones de Junts por la financiación autonómica: "Aquí no malgastamos en un rederéndum ilegal"

Hace unas horas, la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados realizaba unas polémicas declaraciones al valorar las diferencias entre la financiación de las autonomías de España. La agrupación catalana considera "injusta" la cantidad que recibe la comunidad en comparación con otras regiones.

Miriam Nogueras ha reclamado a Pedro Sánchez que "se nos pague lo que nos corresponde", según ha declarado en el hemiciclo. "Cada catalán pierde 2.700 euros anuales por el único hecho de formar parte del Estado español mientras que un extremeño gana 3.200 y un castellano y leonés 1.800".

Estas declaraciones no han tardado en provocar la respuesta del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ha publicado un mensaje en la red social X al conocer las declaraciones de Nogueras.

Mañueco ha reivindicado que Castilla y León "tiene la mejor educación de España, es líder en atención a las personas dependientes y está en los puestos de cabeza en calidad sanitaria". "El dinero lo pagan los ciudadanos, no los territorios y se utiliza para dar servicios a las personas", añade. El presidente no ha desaprovechado la ocasión para criticar a Junts per Cataluña: "Aquí no malgastamos en un referéndum ilegal ni en embajadas en el extranjero, como sí hacen los socios independentistas de Sánchez, que hoy han despreciado a nuestra tierra".

La publicación termina con una reivindicación para la región cuyo gobierno preside: "Castilla y León no es más que nadie, pero tampoco menos. Y lo defenderé siempre ante todo y todos".