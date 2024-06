Iratxe García: “Europa está en riesgo si el PP decide hacer lo mismo que en Castilla y León”

Con una sonrisa y convencida de la victoria del PSOE el 9 de junio, la eurodiputada vallisoletana Iratxe García (Baracaldo, Vizcaya, 1974), ‘número dos’ de la candidatura socialista al Parlamento Europeo, advierte de que una alianza del PP y la “extrema derecha” pondría en “peligro” la Europa de los valores comunes. “Está en riesgo si el PP decide hacer lo mismo que en Castilla y León”, afirma en una entrevista concedida a Ical en la que reprocha a los populares que su "desgobierno" en la Junta con Vox impida aprovechar las oportunidades que ofrecen las políticas europeas, especialmente, las que llevan el sello de la socialdemocracia.

En un escenario de polarización, en el que su partido denuncia el uso del “fango”, y tras dos décadas en la eurocámara defiende las políticas verdes impulsadas desde Bruselas, aunque cree que se debe apoyar a la automoción para afrontar su transformación y escuchar más al campo, al que promete una ley que garantice precios justos y “equilibrio” en las exigencias a los productos de terceros países.

-Ahora que se cumplen 39 años de la adhesión de España al tratado de la Unión Europea, ¿detecta una crisis de los ‘40’ en el europeísmo en Castilla y León?

-Pues yo creo que no, el Eurobarómetro nos muestra que España, y también Castilla de León, son profundamente europeístas. Otra cosa es que tenemos que ser conscientes de que existe una sensación de que Europa está lejos del día a día de los ciudadanos. En todo ese tiempo, Europa ha demostrado estar a la altura de las circunstancias y tiene mucho que ver con el trabajo y con el sello de la socialdemocracia. Si la ciudadanía es capaz de entender todo lo que Europa ha hecho por los ciudadanos estos últimos cinco años, no tengo ninguna duda de que van a ser muy conscientes de la importancia del proyecto europeo.

-En esta campaña están alertando de un pacto de los populares europeos con grupos de la “extrema derecha”, ¿en qué cambiaría la Europa que conocemos?

-En todo. La Europa que hoy conocemos es la que se ha construido a través de la negociación y del diálogo entre las grandes familias de los conservadores, socialdemócratas y liberales. La Europa que hoy conocemos está en peligro porque el Partido Popular Europeo está dispuesto a abrir alianzas con una extrema derecha que tiene como único objetivo destruir el proyecto de la Unión y volver a las recetas nacionales y a la etapa más oscura. Es una extrema derecha que ataca los valores comunes de Europa -la justicia, la solidaridad y la diversidad-, a las mujeres, al colectivo LGTBI y a esa Europa social. Por lo tanto, Europa está en riesgo si el Partido Popular decide hacer lo mismo que ha hecho en territorios como Castilla y León, en países como Italia o Suecia.

-¿Cree que el PP tiene reparos a la hora de defender la alianza de Von der Leyen con la socialdemocracia?

-El Partido Popular en España está totalmente rendido a los pies de la extrema derecha, porque allí donde han podido, se han aliado. Por lo tanto, creo que estos tiene mucho que ver con una pugna electoral también entre la derecha y la extrema derecha que lo que ha supuesto es que se han fagocitado por completo. Cada día son más similares y se diferencian menos, vemos cómo Feijóo habla de la inmigración con los mismos toques racistas y xenófobos que lo hace la extrema derecha. Se han rendido a sus pies.

-En todo este escenario político, ¿por qué ha perdido respaldo social la socialdemocracia?

-Seguimos siendo el segundo grupo mayoritario en Europa y tenemos gobiernos importantes. En estos momentos, veo a la socialdemocracia europea fuerte y creo que vamos a tener un buen resultado. Los compañeros en Portugal, en Italia y en Francia se están recuperando e incrementando apoyos y el PSOE en España va a tener un gran resultado. Yo no tengo ninguna duda de que vamos a jugar un papel fundamental en esas posibles alianzas después del 9 de junio.

-¿En Castilla y León también? Tras el triunfo de hace cinco años, no ha conseguido mantener la primera posición en las siguientes elecciones.

-El Partido Popular de Castilla y León ha perdido su mayoría absoluta, lo que les ha llevado a una situación de total entendimiento y comodidad en su alianza con la extrema derecha. Yo creo que la realidad electoral de nuestro país, y también de la comunidad, ha ido cambiando en las últimas décadas, pero yo sigo viendo un partido socialista fuerte en Castilla y León y alternativa de gobierno.

-Entonces, según su tesis, el Partido Popular de Castilla y León debería pagar en las urnas sus dos años de gobierno de coalición con Vox.

-Yo diría dos años de desgobierno, de políticas en contra de esta tierra y de poner en riesgo a nuestro sector agrícola y ganadero con medidas como las de seguridad alimentaria, pero también al romper uno de los pilares fundamentales como es el diálogo social. Han sido dos años perdidos, de desgobierno y de no haber aprovechado las oportunidades que están llegando de Europa.

-Todos los partidos se acusan de ser los responsables de la polarización y la tensión, ¿qué podrían hacer para rebajarla?

-No podemos ser equidistantes. Evidentemente todos podremos ayudar a reducirla, pero quien más responsabilidad tiene es quien ha puesto encima de la mesa esa estrategia del bulo, de la mentira y del fango, porque no tiene argumentos contra un Gobierno que está generando empleo, que ha sido capaz de hacer compatible el crecimiento y la justicia social, y que está poniéndose a la cabeza de Europa.

"El Partido Popular está muy nervioso, porque tienen encuestas y saben que ese objetivo de barrer en las elecciones europeas no se va a cumplir"

-En esa estrategia incluye que se exijan responsabilidades por la investigación judicial abierta a la mujer del presidente del Gobierno

-El Partido Popular está muy nervioso, porque tienen encuestas y saben que ese objetivo de barrer en las elecciones europeas, que iban a utilizar contra el Gobierno, no se va a cumplir. Saben y son conscientes de la posible una victoria del Partido Socialista. Eso les pone nerviosos y les hace volver otra vez a la estrategia del fango.

-En estos comicios, ¿cree que la polarización y la fatiga electoral de los ciudadanos puede conllevar una elevada abstención?

-Siempre han tenido unos niveles de participación más bajos que unas elecciones locales, autonómicas o incluso nacionales. No fue el caso del 2019 porque coincidían con autonómicas y locales, por eso el Partido Popular no quiere hablar de Europa, porque si lo hacemos, ellos pierden esa batalla. Han estado desaparecidos en la Europa que tantas oportunidades ha dado a nuestra tierra estos últimos años.

Ley de concordia

-¿Qué se le viene a la cabeza cuándo escucha decir a Gallardo que hay una “islamización creciente” en los pueblos de Palencia?

-(Respira profundo y hace una pasa de varios segundos) Estas declaraciones son totalmente irresponsables e inaceptables. El partido del señor García-Gallardo está mostrando lo que es, un partido racista y xenófobo. Tiene muy poco respeto con tantas personas que han venido a nuestra tierra a vivir, a trabajar y a aportar a una comunidad envejecida, que pierde población y en la que que el sector empresarial dice que necesita mano de obra. Por lo tanto, está haciendo un flaco favor a la sociedad con ese discurso del enfrentamiento y del odio.

-En Castilla y León, PP y Vox impulsan una ley de concordia, ¿qué respuesta podría tener esta iniciativa de las instituciones europeas?

-Europa nace sobre las cenizas de dos guerras mundiales como un proyecto de paz, consciente de una historia que necesitamos tener en la memoria para evitar que se vuelva a producir. Por lo tanto esas denominadas leyes de la concordia lo único que hacen es devolvernos a las etapas más oscuras y, por eso, desde el Grupo Socialista hemos trasladado a la Comisión Europea estas iniciativas para poder determinar si son contrarias a los valores europeos. Espero que no sea necesario que la Comisión Europea actúe, porque lo que espero es que se retiren y avancemos todos, siendo conscientes de que hay que reconocer la dignidad de todas las víctimas del franquismo.

-Tras meses de tractoradas en Castilla y León, que clamaban contra las políticas verdes de Europa, ¿se deben repensar en este nuevo ciclo o solo se puede seguir hacia adelante?

PP y Vox están poniendo encima de la mesa un dilema falso como es elegir entre el Pacto Verde Europeo o la defensa de la agricultura. Las consecuencias del cambio climático son el mayor peligro en estos momentos para el sector y, además, mienten porque la nueva PAC va a comenzar a ponerse en marcha este año. Somos conscientes de su vulnerabilidad y sus problemas, hay que escucharles para ver qué medidas se pueden aplicar. Ya hemos aprobado algunas para eliminar esa burocratización, pero tenemos que avanzar más, con una ley de la cadena alimentaria que garantice precios justos, y para que haya un equilibrio en las exigencias medioambientales y laborales a aquellos productos que vienen de fuera de la UE.

-De todas formas, parece que no lo entienden así los agricultores y ganaderos.

Posiblemente, el comisario de Agricultura, del mismo grupo político que Vox, podría haber hecho mejor esa tarea didáctica y de pedagogía.

"Me parece totalmente inaceptable que el plan del lobo, financiado por parte del Gobierno, no haya sido utilizado en Castilla y León"

-Su partido en Castilla y León defiende flexibilizar la protección del lobo, ¿llevará esta bandera a Bruselas?

-Primero, me parece totalmente inaceptable que el plan del lobo, financiado por parte del Gobierno, no haya sido utilizado en Castilla y León. Estamos hablando de cinco millones en 2022, de los que fueron ejecutados cero euros, o los cuatro millones para indemnización donde sólo se gastó un 50 por ciento. Prefieren no actuar y echar la culpa al Gobierno. Es posible buscar espacios de encuentro, tanto en nuestro país como en la Unión Europea, y creo que se puede perfectamente escuchar, debatir y buscar la mejor solución posible. No hay ningún problema en revisar estas cuestiones si es necesario y si entendemos que hay una propuesta mejor.

Despoblación

-La despoblación es otro de los ejes de la política en Castilla y León. ¿El PP promete arrancar a Europa una estrategia? ¿Cuál es su oferta?

-Me sorprende que el señor De la Hoz (Raúl), que ha estado 20 años en las Cortes de Castilla y León, no haya propuesto una estrategia para esta tierra y lo haga ahora como si fuera algo novedoso. Para nosotros, esta cuestión ha sido siempre una prioridad. De hecho no es casualidad que en estos últimos años la Unión Europea haya abordado los desafíos demográficos y haya una comisaria para ello. No es casualidad que se haya permitido, por ejemplo, la modificación de las ayudas estatales para las zonas con baja densidad de población o que se haya incorporado, dentro de las prioridades del Plan de Recuperación, medidas como es la extensión de la banda ancha. Esto demuestra lo que ya hemos hecho desde el Partido Socialista. Nosotros en nuestro programa electoral llevamos la puesta en marcha de un plan europeo de lucha contra la despoblación, que es algo más que palabras. Lo hemos demostrado con hechos y lo vamos a seguir demostrando.

-¿Es posible ampliar las ayudas de funcionamiento a provincias como Zamora?

-Estamos dispuestos a trabajar sobre esta cuestión, pero no estamos dispuestos a que la Junta, el señor Mañueco y el Partido Popular de Castilla y León, hagan siempre lo mismo, que es no asumir sus responsabilidades y exigir a los demás lo que ellos no hacen, porque además de estas ayudas estatales que se permiten y que podríamos modificar en Europa, hay muchas otras que la Junta podría poner en marcha en Zamora, en Soria, en Salamanca y en las zonas que tienen mayores retos demográficos. Es tal la irresponsabilidad del Partido Popular en esta materia, que me sorprende que tras cinco años desaparecidos en las instituciones europeas, se dediquen a reclamar a otros lo que ellos no hacen.

-Europa, cree, debe revisar cómo se canalizan los Next Generation, ¿existen quejas sobre la transparencia y su lentitud?

-Hay cuestiones que se pueden mejorar, sobre todo en la agilidad, pero hay que recordar que la Comisión Europea ha reconocido al Plan de Recuperación del Gobierno de España como uno de los mejores y, de hecho, ya han llegado 2.500 millones a la Comunidad, con más de 70 millones para el PERTE del vehículo eléctrico, más de ocho millones para el PERTE agroalimentario, 162 millones para la modernización de regadíos o los 97 para la extensión de la banda ancha.

-El Corredor Atlántico es uno de los temas habituales en el debate político en la Comunidad, ¿Está satisfecha con lo recogido para Castilla y León? ¿Se engaña cuando se promete introducir todos los proyectos pendientes?

-Hay quien considera que no se ha hecho nada, hay quien considera que se tendría que haber hecho más. Lo que yo sé es que el Partido Popular español es el único que ha votado, junto con Vox, en contra de la última revisión. Ahora les parece poco lo hecho, por ejemplo, con la Ruta de la Plata, pero tampoco hicieron nada porque eso fuera así.

-¿Cómo vallisoletana le ha costado explicar la revolución que promueve Europa sobre la industria automoción?

-Más allá de los negacionistas climáticos, la gran mayoría de la población entiende que es beneficioso reducir las emisiones de CO2 y que avanzar en esto no es una opción, sino una obligación. El sector también lo entiende, porque yo he estado reunida con él y lo que nos pide es certidumbre en los calendarios y apoyos, que recuerdo los hemos puesto sobre la mesa con ese PERTE.

-Más allá de la burbuja de los partidos, ¿qué sensaciones tienen sobre el avance de la campaña? ¿Qué augurio hace para el 9 de junio?

-Yo soy muy optimista, veo ilusión, esperanza y veo que hay motivos para que la ciudadanía se movilice. Estoy viendo una muy buena evolución y estoy convencida de que el 9 de junio va a haber una victoria socialista.

-En estos días que hace campaña por Castilla y León, ¿cómo está el ánimo de su familia socialista?

Los veo con muchas ganas y conscientes de lo que nos jugamos en estas elecciones europeas. Así que lo que me llega son muy buenas vibraciones, un excelente ambiente y muchas ganas de trabajar. El partido está movilizado.

-Finalmente, ¿dónde la veremos los próximos cinco años? ¿Seguirá en el Parlamento Europeo?

-A partir del 9 de junio voy a estar en el Parlamento Europeo trabajando, como he hecho hasta ahora, por mejorar la vida de los ciudadanos de Castilla y León.