El Consejo de Cuentas pide a las Diputaciones más transparencia y rigor en la contratación

El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha reclamado a las Diputaciones Provinciales de la comunidad que ofrezcan más transparencia y rigor en la publicación de datos referidos a la contratación de estas instituciones públicas, después de detectar algunas omisiones y errores en estos trámites correspondientes a 2021.

El presidente del Consejo, Mario Amilivia, ha comparecido este lunes ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, donde ha planteado las cinco recomendaciones que ha elaborado esta institución en su informe sobre la contratación de las Diputaciones con las empresas que participan en sus licitaciones, tras el análisis de 60 contratos, seleccionado por su mayor importe, que suma en total 93,1 millones de euros, el 67% del total contratado en ese ejercicio.

En concreto, el informe plantea que es necesario que las Diputaciones establezcan un protocolo que garantice el envío de las relaciones certificadas de los contratos adjudicados a la Plataforma de Rendición de los Órganos de Control Externo, así como los documentos de formalización y de los extractos de los contratos señalados en el artículo 335 de la Ley de Contratos del Sector Público, dentro de los plazos establecidos.

También reclama el Consejo de Cuentas que las instituciones provinciales remitan al portal de transparencia toda la información sobre la contratación realizada, de forma ordenada, estructurada y de fácil acceso.

Regulación armonizada

Por otra parte, el informe se dirige a las Diputaciones de Burgos, Palencia y Zamora para recordarles la obligación de publicar la formalización y la incorporación del correspondiente documento contractual en el perfil de contratante, así como el envío del anuncio de formalización al Diario Oficial de la Unión Europea en los contratos sujetos a regulación armonizada.

El Consejo subraya la necesidad de "extremar el rigor para evitar que no se otorgue la mayor puntuación a la oferta económicamente más favorable o que no se publiquen documentos sustanciales de la licitación y del contrato", lo que en ocasiones implica que el contrato no se adjudique al mejor licitador, según ha explicado Amilivia.

El informe pide que las Diputaciones reflejen "con el suficiente desglose los elementos tenidos en cuenta para la asignación de los puntos otorga en las actas de las mesas de contratación, que deberán publicarse", entre otros problemas detectados.

En el caso de la Diputación de Palencia, Amilivia ha pedido finalizar la tramitación del expediente incoado en un contrato, a efectos de determinar la posible existencia de responsabilidades, en la retirada de la oferta antes de la adjudicación, así como la imposición, en su caso, de las penalidades correspondientes.