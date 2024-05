Castilla y León presentará “con toda la celeridad que pueda” el recurso contra la Ley de Amnistía

La Junta de Castilla y León presentará “con toda la celeridad que pueda” el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la proposición de ley de amnistía aprobada hoy en el Congreso de los Diputados ya que ve argumentos jurídicos como que se vulnere el estado de derecho y principios como la igualdad.

Después de que la ley de amnistía se aprobara este jueves en el Congreso con 177 votos a favor y 172 en contra, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, afirmó en un mensaje en redes sociales que se culmina “el mayor ataque al Estado de Derecho” con la aprobación de la ley de la amnistía “para atrincherarse en el poder” (Pedro Sánchez) y avanzó la presentación del recurso.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, recordó que Castilla y León fue la primera comunidad en anunciar la presentación de un recurso cuando se registró la proposición de ley de amnistía hace seis meses y abrió en ese momento el trabajo interno para la elaboración del mismo.

A partir de ahí, detalló que se tiene que elaborar la propuesta por parte de los Servicios Jurídicos de la Junta para armar el recurso, solicitar el informe preceptivo al Consejo Consultivo de Castilla y León y, una vez recibido, se elevará la propuesta definitiva al Consejo de Gobierno. En ese momento y una vez publicado en el BOE, será cuando los letrados de la Junta puedan presentar la demanda ante el Tribunal Constitucional.

González Gago, que precisó que cada comunidad presentará su recurso ante el anuncio del PP de que sus comunidades acudirán al Constitucional una vez aprobada la norma, que existen argumentos jurídicos muy importante para que el recurso sea viable, como que, para la Junta, se vulnera el estado de derecho y el principio de igualdad de los españoles.

“No nos ponemos en situación de que el Consejo Consultivo” no avale el recurso, manifestó el consejero de la Presidencia preguntado sí desistirían de su presentación en caso de un informe no favorable por parte del máximo órgano consultivo de lacomunidad. En tal sentido, recordó que su dictamen no es vinculante y apeló a que para la Junta sí hay argumentos para el recurso.

Por último, explicó que existe un tope de tres meses desde la publicación de la ley en el BOE para elevar el recurso al Constitucional. “Lo haremos con toda la celeridad que se pueda”, precisó.