Fernández Mañueco hablará del informe ONU sobre la ley de la concordia cuando lo conozca

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, insistió hoy en que no puede opinar sobre el pronunciamiento de los tres relatores de la ONU sobre las leyes de concordia, puesto que desconoce el documento. “Desconozco el informe, con lo cual no puedo hablar sobre algo que no conozco, ni se nos ha comunicado, ni se nos ha informado, ni se nos ha dicho nada, con lo cual no puedo decir más a este respecto”.

Fernández Mañueco, que hoy participó, en su calidad de presidente del PPCyL en un acto en Reus con motivo de las elecciones en Cataluña en apoyo del candidato del PP por Tarragona, Pere Lluís Huguet, explicó que cuando conozcan el documento, lo leerán con detenimiento, y verán “quién ha pedido ese informe a la ONU”. “Analizaremos y diremos qué es lo que estamos dispuestos a hacer”.

En todo caso, el jefe del Ejecutivo autonómico insistió en que en la norma de Castilla y León, en fase de tramitación parlamentaria, no se hace distinción entre víctimas. “No hacemos distinción entre víctimas. Esa es nuestra principal preocupación” y dijo que “también es una prioridad política cuidarlas".

Preguntado por los periodistas si condena la dictadura franquista, dijo que lo ha hecho en público. “Lo he condenado públicamente, lo acabamos de votar hace unos días en el Parlamento, en las Cortes de Castilla y León”, resumió.