Las Cortes rechazan pedir un informe al Consultivo sobre la ley de Concordia por el “no” de Vox

La Mesa de las Cortes desestimó hoy la solicitud del Grupo Socialista de pedir un informe facultativo al Consejo Consultivo sobre la proposición de ley de Concordia de Castilla y León con el voto en contra de Vox, mientras que el PP se pronunció a favor, junto con el PSCyL, y dejó solo a su socio parlamentario.

Así se manifestó en la Mesa de las Cortes, una vez oída la Junta de portavoces, al decidir en relación al informe solicitado por el Grupo Socialista, ya que, según la ley de funcionamiento del Consejo Consultivo, la Presidencia de la Cámara podrá pedir ese informe si hay un acuerdo unánime de su órgano rector.

En este caso, la Mesa de las Cortes está formada por dos miembros de Vox, que preside la misma, dos del Grupo Popular y dos del Socialista, lo que determinó cuatro votos a favor y dos en contra, por lo que la petición de ese informe quedó desestimada.

En declaraciones al término de la Junta de Portavoces, que ordenó el pleno monográfico del próximo 7 de mayo del Procurador del Común, el portavoz parlamentario de Vox, Carlos Menéndez, argumentó que no existe precedente de una petición así al Consultivo, que no está en el Reglamento de las Cortes para tramitar una proposición de ley y que el PSCyL trata de “entorpecer” su tramitación.

Tanto Menéndez como el popular Miguel Ángel García Nieto defendieron la constitucionalidad del texto presentado por ambos grupos y su encaje en la ley estatal de Memoria Democrática, aunque el segundo afirmó que no veían “ningún inconveniente” en contar con el dictamen del Consultivo porque reforzaría su legalidad.

“Seguridad absoluta” de que no se conculca la ley estatal expresó García Nieto, que, al explicar la posición diferente de su socio, alegó a que son dos partidos distintos que cada uno tiene su autonomía, en una aseveración que antes había manifestado también el portavoz de Vox, quien añadió que ello “no menoscaba” la relación con el PP.

La viceportavoz socialista, Patricia Gómez, denunció que las Cortes “están secuestradas por la minoría fascista” porque “el Partido Popular se arrodilla a la ultraderecha” y reclamó una “reflexión” a los ‘populares’ sobre lo que ocurre en la Cámara. “De lo que no hay ningún precedente es de que se imponga el fascismo”, respondió a Vox.

Gómez defendió la necesidad de ese informe porque en opinión de su grupo la norma que plantean PP y Vox puede incurrir en contradicciones con la estatal, al “al negar la historia de este país, la memoria y las víctimas” de la dictadura franquista. “No lo vamos a permitir, ni el PSOE ni el Gobierno”.

Enmiendas

Ante la próxima tramitación que iniciará la norma, el Grupo Socialista “llegará hasta el final con todas las armas legislativas”, respondió Gómez en relación a sí van a presentar enmiendas una vez que se abra el plazo, a la vez que advirtió que, una vez aprobada, dada la mayoría de los socios, no se quedarán ahí e irán “hasta el final”.

“Ahora no toca”, manifestó García Nieto sobre si se plantean corregir algún elemento del texto como la condena expresa a la dictadura franquista, no incluido pero en lo que se manifestaron en contra al votar a favor de una PNL socialista con ese contenido. En este caso, Menéndez confirmó que su grupo no va a presentar enmiendas a un texto que ve legal, aunque admitió que será difícil que se apruebe ya en este periodo de sesiones (junio).

Tampoco presentará enmiendas el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea para que el Grupo Popular “no busque una excusa, se tramite lo presentado y se retracte”. “Quien pide en el Congreso informes previos (ley de amnistía) no puede decir lo contrario”, censuró Igea, para quien es “una desvergüenza” que se rechace el informe del Consultivo.

“Aquí el PP no puede jugar a diferenciarse ya de Vox”, manifestó el exprocurador de Cs que centró su critica en el Partido Popular al que acusó de “engañar” a los ciudadanos y a Vox de “ser el tonto útil” de los ‘populares’ al impedir que se pronuncie el Consejo Consultivo.

De “conveniente” calificó contar con dicho informe el procurador de Soria Ya Ángel Ceña, aunque criticó que PP-Vox, por un lado, y el PSCyL, por otro, abran “un debate ficticio” que vio cerrado con el decreto de 2018 del anterior Gobierno de Juan Vicente Herrera, aunque sí demandó a la Junta una posición “más proactiva” en la localización y recuperación de restos de represaliados por el franquismo.

El parlamentario sorianista avanzó que presentarán enmiendas en la línea de reconocimiento de las víctimas y de respeto a los derechos humanos como recoge el informe de la ONU conocido hoy.