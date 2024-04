Óscar Puente da la "bienvenida" a que León tenga como fiesta el 18 de abril si contribuye a la "unidad" de la comunidad

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el vallisoletano Óscar Puente, dio hoy la “bienvenida" a la propuesta del PSOE de León de que se celebre como fiesta también de la Comunidad el 18 de abril, en conmemoración de las primeras Cortes Leonesas, si eso contribuye a la “unidad” de la Autonomía. “Se trata de que avancemos juntos desde nuestras diferencias y diversidad”, sentenció.

Óscar Puente, que firmó en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros (Valladolid), donde se celebran los actos centrales del Día de Castilla y León y donde pronunció el Canto de Esperanza, apoyó la iniciativa del PSOE leonés y consideró que esto no es “necesariamente malo”, ni tiene que ser objeto de polémica, sino que consideró positivo que los castellanos y leoneses compartan las dos fiestas, la del 18 de abril en León y las del 23 en la villa comunera.

En ese sentido, el ministro y dirigente socialista de Valladolid volvió a referirse en declaraciones a los periodistas a las Cortes de León de 1188, como un símbolo de la comunidad, al ser el origen del parlamentarismo, pero también a la Ley Perpetua de Ávila, en una tierra que subrayó tiene “mucha riqueza cultural” y “mucha historia”, que insistió hay que “intentar preservarla e intentarla hacerla confluir de manera común”.

"Compartamos esas dos fiestas"

De esta forma, Óscar Puente consideró que estaría “bonito” que hubiera una fiesta de la Comunidad en León el 18 de abril, en la que pudieran participar los castellanos, y que el 23 de abril los leoneses acudieran a Villalar de los Comuneros, para acabar “con esta historia”. “Bienvenido sea, compartamos esas dos fiestas”, apostilló tras reconocer que en León no se ha aceptado los actos de la localidad vallisoletana en una Comunidad que insistió es “muy diversa” y tiene “dos almas”.

“Todo lo que conduzca en esta comunidad a una mayor unidad, bienvenido sea”, asegura el ministro

“Todo lo que conduzca en esta comunidad a una mayor unidad, bienvenido sea”, insistió Óscar Puente sobre la proposición no de ley de los socialistas leoneses, si con ello se pueden “arreglar las cosas". “Lo importante es que la Comunidad avance”, señaló porque lamentó que carece de una identidad común, pese a tener “tantos lazos históricos y tantas señas de identidad compartidas”.

Al respecto, el ministro y exalcalde de Valladolid aseguró que lo primero y primordial es que las propias instituciones traten los símbolos con el “respeto debido”, para que después los distintos territorios lo hagan. En su opinión lo ocurrido con la fiesta de Villalar en los últimos años, tras la conformación del Gobierno de PP y Vox en la Comunidad, se ha puesto en marcha un “proceso” que consideró “muy desmoralizador”.

A su juicio, son las instituciones de Castilla y León las que no creen en sus símbolos y valores, ya que consideró que no hay ninguna comunidad autónoma en España en la que sus gobernantes se comporten “de esta manera” en el día de su festividad. “Me resulta descorazonador”, dijo para añadir que no entiende qué objetivo o “meta” se logra con ello. “Es desconcertante”, concluyó.