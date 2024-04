Sanidad defiende los conciertos para bajar listas espera

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, defendió este miércoles la evolución de las listas de espera en Castilla y León, especialmente durante el pasado año 2023, así como la apuesta por los conciertos con la sanidad privada para contribuir a su reducción. "Nosotros siempre vamos a intentar primero hacerlo en casa y, segundo, lo que no se pueda hacer dentro de lo público, hay que ofrecer al paciente, siempre de modo voluntario, que lo pueda hacer en un centro privado", aclaró.

Así lo expresó en declaraciones antes del congreso de enfermedades raras organizado ayer por Aerscyl en la Universidad Pontificia de Salamanca, donde recordó, además que el plan puesto en marcha por la Consejería contempla "el autoconcierto" que, según matizó, es "la realización de jornadas extendidas desde dentro del propio sistema", sin que eso se óbice para acudir al sector privado.

"Realmente está demostrado, no solamente en Castilla y León, sino en todo el Estado, que si siguen aumentando las listas de espera, el volumen de pacientes es tal que con el Sistema Nacional de Salud no es suficiente. Y por eso hay que utilizar, dentro de un sistema sanitario nacional y en las entidades privadas, los conciertos", teniendo en cuenta, según especificó el consejero, que traumatología continúa siendo la especialidad más afectada. No obstante, Vázquez, en referencia a las listas de espera publicadas por el Ministerio en referencia al pasado año 2023, defendió la evolución de la comunidad respecto al resto del país. "Mientras que en el Sistema Nacional de Salud, las listas de espera han crecido un siete por ciento, en Castilla y León han disminuido un seis y, de hecho, somos la segunda comunidad en que más ha disminuido en las listas de espera después del País Vasco", matizó.

En segundo lugar, afirmó que la tasa de pacientes en listas de espera en Castilla y León es "la quinta mejor del país", lo que calificó como un dato "bastante positivo". "Por otro lado, la demora media para ser intervenido en nuestra comunidad es once días menos que la media nacional, lo cual no quiere decir que debamos conformarnos, reconociendo que todavía son unas listas de espera importantes", concluyó.

Además. Vázquez, destacó este miércoles la incorporación de las nuevas tecnologías, como en uso de secuenciadores masivos o exoesqueletos pediátricos, en el avance del diagnóstico de las enfermedades raras, realizó estas consideraciones durante su intervención ante los medios antes de la inauguración el IV Congreso de Enfermedades Raras, promovido por la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León (Aerscyl) celebrado en Salamanca.