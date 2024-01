El hombre que el 12 de agosto de 2021 causó la muerte a otro en Ponferrada tras infligirle 55 heridas con distintos objetos declaró hoy que el suceso se produjo cuando ambos estaban bajo los efectos de diversas sustancias -alcohol, drogas y pastillas- consumidas en las horas anteriores.

"No sé en qué zonas del cuerpo le di las puñaladas porque estaba drogado. Solo vi a la Policía cuando me detuvo. No quería hacerle daño ninguno. Yo veía negro, un bulto negro. No tenía una visión clara de nadie”, declaró hoy en la primera jornada del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de León.

La fiscalía solicita para el acusado 23 años de prisión por un delito de asesinato con ensañamiento, mientras la defensa reclama la libre absolución y argumenta una alteración de las facultades y el retraso mental que tiene diagnosticado (de un 41 por ciento).