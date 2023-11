La socialista Ana Redondo se comprometió hoy a que España “siga siendo un referente mundial en igualdad” y a trabajar “con humildad” para “remover las desigualdades” que una sociedad “libre y democrática” como la española no puede tolerar. Una declaración de intenciones realizada durante el traspaso de carteras, en el que la anterior titular del departamento, Irene Montero, realizó este simbólico gesto con su sucesora, poniendo en valor el trabajo realizado durante estos cuatro años de legislatura. De hecho, la propia Redondo reconoció a la dirigente de Podemos y a su equipo “el trabajo y el esfuerzo de estos años que se han visto reflejado en los avances sociales hacia la Igualdad y en contra de la discriminación”.

Ante la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la ya exministra Ione Belarra, la exconcejala del Ayuntamiento de Valladolid ha repasado los retos que afronta en su nuevo cargo entre los que ha destacado la aprobación de la ley representación paritaria, la ampliación del permiso por nacimiento hasta las 20 semanas, la universalización de la educación pública o el desarrollo de la normativa para fomentar los derechos de las personas trans y LGTBI.

“Seguiremos luchando, además, contra la violencia de género en un complejo momento como el que vivimos, en el que la ultraderecha negacionista sigue poniendo trabas y quiere retroceder en el tiempo, sobre todo en aquellos lugares en los que gobiernan”, añadió la ya titular de Igualdad, que animó “a todos y todas” a salir a la calle el próximo 25 de noviembre para alzar la voz y “como María Jiménez decir bien alto que se acabó, que el mundo ya es otro”.

“Soy ante todo una servidora pública y trabajaré sin descanso para mejorar la vida de las personas con diálogo, diálogo y más diálogo”, ha defendido Redondo que ha querido agradecer a Pedro Sánchez la confianza que ha puesto en ella para situarla al frente de Igualdad. En este sentido, ha recordado también a su familia y “a compañeros como Óscar López (que estaba presente en el acto) que empezaron conmigo”. También nombró a José Luis Rodríguez Zapatero y a Carmen Calvo, “dos referentes”. Hubo cierto murmullo entre los invitados cuando la vallisoletana ha recordado a Calvo, que tuvo enfrentamientos públicos con la exministra Montero y varias dirigentes de Igualdad. “La responsabilidad es ilusionante. La asumo con felicidad, pero sabiendo de las dificultades que todavía tiene la Igualdad por delante”, subrayó Redondo.

Valentía y "dardos" contra Sánchez.

La vallisoletana recogió la cartera de manos de Irene Montero, quien visiblemente emocionada ha dado las gracias a todo su equipo y a todos los trabajadores del Ministerio por “haber puesto el cuerpo para transformar este país. Todas honestas, valientes y feministas”. “El feminismo lo está cambiando todo. Está cambiando este país con leyes y políticas públicas. Y también con preguntas públicas que se hacen y antes no se hacían. El feminismo es una fuerza imparable y es lo mejor que tiene este país”, remarcó la dirigente de Podemos que no ha querido desear suerte a su sucesora, “ya que no es lo más importante. Te deseo que te rodees del mejor equipo, que no te dejen sola”. Y es que, según Montero, “la ofensiva reaccionario que estamos viviendo y que está coordinada desde todos los ámbitos” nos quiere “solas y en silencio” porque “el silencio normaliza las desigualdades, mientras que la palabra, el grito y el ruido nos hace existir como sujetos públicos”.

"El feminismo es una fuerza imparable y es lo mejor que tiene este país", asegura Irene Montero

Así, le instó a Ana Redondo a tener valentía “para incomodar a los amigos de 40 y 50 años del presidente”. En ese momento, Montero comenzó a cargar contra Pedro Sánchez, con la complicidad de la también exministra Ione Belarra: “Hoy Pedro Sánchez nos echa de este Gobierno precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos: poner las instituciones al servicio del avance en derechos feministas. Pedro Sánchez nos echa de este Gobierno y rompe con ello la unidad de un bloque democrático en el que nos necesitamos todas, todos y todes, las unas a las otras y más que nunca". “Es maravilloso ser como nosotros”, defendió Montero en su despedida.