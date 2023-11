El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participó ayer en Madrid, junto al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una concentración en defensa del Estado de Derecho y la Igualdad de todos los españoles y en contra de la amnistía.

En declaraciones recogidas por Ical, el líder autonómico de los populares aseguró que "la legislatura de Sánchez ha empezado dando privilegios a sus socios y pisoteando, insultando, atacando a Castilla y León".

Según explicó, el presidente del Gobierno "no puede", durante el debate de investidura, "utilizar la tribuna del Congreso de los Diputados, la sede de la soberanía española, para atacar a Castilla y León, para insultar y decir mentiras sobre esta tierra". "No nos conoce a los castellanos y leoneses. Nosotros no somos así. Y vamos a darle respuesta clara. Vamos a ir al Tribunal Constitucional, a los tribunales de justicia, para defender los intereses de los castellanos y leoneses y también para defender los intereses de España”, advirtió.

En ese sentido, lamentó que la nueva legislatura haya comenzado con el presidente "rompiendo los puentes con quienes no son sus socios". "Así no puede empezar bien una legislatura", censuró.

En ese sentido, señaló que hoy (por ayer) en Madrid se concentran "miles y miles de personas" que "representan a millones de españoles".

"Vamos a defender la unidad de España, la democracia y la Constitución española, y lo haremos en todos los lugares: en los parlamentos, en las instituciones, en la Unión Europea, en el Tribunal Constitucional y el resto de tribunales de Justicia, y por supuesto vamos a defender todo esto en las calles y plazas de nuestro país", sentenció.

La concentración estaba convocada por más de 100 asociaciones de la sociedad civil a las 12.00 horas en la madrileña plaza de Cibeles bajo el lema "No en mi nombre: ni amnistía ni autodeterminación".