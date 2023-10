El XIII Informe "El Estado de la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León" revela que cuatro de cada diez castellanos y leoneses tiene dificultades para llegar a final de mes, con datos correspondientes a la renta de 2021, por lo que el porcentaje sería mayor con el impacto de la inflación en los ejercicios 2022 y 2023. En todo caso, el 39,8 por ciento de la población con dificultades para llegar a final de mes supone 4,6 puntos más que el año anterior.

El documento, presentado ayer por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social en Castilla y León (EAPN CyL), subraya que la tasa de privación material y social en la comunidad alcanza al cinco por ciento de la población, hasta las 117.000 personas. Son ciudadanos que tienen la incapacidad de consumir nueve de los trece factores seleccionados como, por ejemplo, que el 27,2 por ciento de la población no tiene capacidad de hacer frente a gastos imprevistos; el 28,2 por ciento no puede irse de vacaciones una semana al año; el 9,8 por ciento no puede mantener la vivienda con una temperatura adecuada o el 3,5 por ciento no come carne o pescado al menos cada dos días. Una situación que se traduce en llevar a cabo una economía de supervivencia, que obliga a que los afectados tengan que elegir entre una necesidad u otra.

El informe asegura que el 22,1 por ciento de la población de Castilla y León en 2022, que son 523.805 personas, está en riesgo de pobreza o exclusión social. Pese a ello, la comunidad mantiene mejores condiciones en relación con el resto del país, hasta situarse en la novena región con menor tasa Arope.

Actualmente, hay 421.000 personas pobres en Castilla y León (17,8 por ciento del total), de los cuales 170.830 están en situación de pobreza severa. Esto se traduce en que un ciudadano que viva solo tiene que sobrevivir con menos de 530 euros al mes. El coordinador autonómico de EAPN, Jonathan Sánchez, alertó que mientras que la tasa de pobreza ha descendido una décima, la de pobreza severa ha aumentado, al pasar del 6,8 al 7,2 por ciento. Además, es el tercer año consecutivo en que sube.

Trabajador pobre

Con estos datos, la entidad que agrupa a 24 organizaciones sociales ha dibujado el perfil de la pobreza en Castilla y León que es una mujer joven con menores a cargo y que reside en el ámbito rural. Y es que, según apuntó la técnica de incidencia de EAPN, Cristina Sánchez, tener hijos es un factor de riesgo de padecer la pobreza. Hasta el punto que el 20,9 por ciento de los hogares con menores se encontraría en situación de pobreza frente al 15,4 por ciento de las unidades donde no hay niños ni adolescentes.

Además, alertó que los menores de 18 años presenta datos, con una mayor tasa de pobreza, hasta suponer el 23,3 por ciento del colectivo. Y eso que se ha habido una disminución de más tres puntos en comparación con el año anterior.

Durante la presentación del informe, salió a relucir el término de trabajador pobre ya que contar con un empleo no es sinónimo de poder estar fuera de la pobreza. En este sentido, el 8,6 por ciento de la población menor de 64 años en Castilla y León vive en hogares con baja intensidad de empleo, lo que sitúa a la comunidad en el décimo lugar con menor porcentaje. En cuanto a los ingresos medios anuales netos por persona, se situaron en 13.323 euros (315 más que la renta media nacional), mientras que la renta media por unidad familiar se quedó en 19.117 (43 menos que en España). Con motivo del Día de Erradicación de la Pobreza, EAPN también detectó que en 2022 hubo un aumento de la brecha social y la desigualdad.