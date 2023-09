La nueva marca y el lema para la promoción institucional del turismo en Castilla y León ha provocado rechazo y críticas ante la posibilidad, vertida desde las redes sociales, de que ambos hayan sido extraídos de forma irregular de una base de datos.

"Más allá del dudoso gusto del logo, también pudiera ser que estuviera cogido de una base de datos gratuita, que no se puede coger y que nos ha costado 17.000 euros", ha afirmado este miércoles la viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez.

El Grupo Socialista, antes de adoptar cualquier tipo de medida al respecto, esperará a la comparecencia del consejero de Cultura y Turismo, Gonzalo Santonja, este próximo viernes en la comisión parlamentaria correspondiente de las Cortes de Castilla y León.

"Sí que vamos a dar la oportunidad de que se explique, no solo al Grupo Socialista sino a todos los castellanoleoneses", ha subrayado Gómez ante lo que considera "una nueva chapuza del Gobierno de Mañueco", ha declarado a los periodistas al término de las reuniones de la Mesa y Junta de Portavoces del parlamento autonómico.

'Castilla y León Excelente’, ¡nueva marca para ser un destino líder en patrimonio, gastronomía y naturaleza!

Cuatro gotas de pintura

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, presentó este pasado martes en Valladolid el nuevo logotipo y lema ("Castilla y León Excelente") para la promoción institucional del Turismo: cuatro gotas de pintura de diversos colores (azul, verde, oro viejo y carmesí) que al golpear sobre una superficie imaginaria insinúa la silueta de la comunidad autónoma.

Al día siguiente, desde las redes sociales, se sugirió la posibilidad de que la idea del logotipo fuera copiada de forma irregular desde un banco de creaciones de la firma estadounidense Shutterstock, dedicada a la fotografía, vídeo y música, y proveedora de herramientas de edición.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha informado este miércoles de que el nuevo logo y lema es el resultado de un concurso público caracterizado por un procedimiento administrativo sujeto a la ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

"Se presentaron siete propuestas, se analizaron técnicamente y se procedió a la adjudicación", por algo más de 17.000 euros, a la empresa Área YRG Asesores, domiciliada en Arroyo de la Encomienda (Valladolid).

El portavoz, a preguntas de los informadores tras la reunión del Consejo de Gobierno, ha explicado que cuando se tuvo conocimiento del posible plagio, "nos dirigimos a la empresa y a los creativos que nos certificaron el cumplimiento de la norma por escrito y formalmente".

Para el portavoz de la plataforma ciudadana y partido Soria ¡YA!, Ángel Ceña, "no parece que la Junta haya acertado con este logo, los expertos en diseño gráfico dicen que está sacado de un banco de imágenes y yo aquí me he estudiado el contrato, un contrato menor porque se han gastado en esto unos 17.000 euros".

Respecto al lema ("Excelente"), Ceña ha explicado "es una copia" de uno de la Comunidad de Madrid, en este caso vinculado a la competitividad empresarial.

"Da un poco de vergüenza ver cómo se ha seleccionado este logo. No sé, luego nos dicen que no hay dinero para reformar la carretera de Berlanga a Barcones o de Gómar a Deza y Cigüela, pero ellos se gastan 17.000 euros más lo que se gastaron en el acto de presentación y parece que no pasa nada", ha resumido antes de una nueva objeción.