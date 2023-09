El concierto de Juan Magán en la plaza Mayor de Salamanca acabó la noche del jueves con miedo y confusión tras varias denuncias de "pinchazos" y los consiguientes traslados al hospital, según han explicado algunas asistentes y ha confirmado la Policía Local.

En el parte policial aparecen dos traslados al hospital, en compañía de agentes, "por posible pinchazo en el concierto de Juan Magán", uno a las 23:54h y otro a las 00:15h.

Varias jóvenes que asistieron al concierto han explicado que alrededor de las 23:30h comenzó a escucharse entre el público que había pinchazos y algunas personas comenzaron a abandonar la plaza, que estaba abarrotada.

La Policía Local ha identificado a cinco personas por los pinchazos denunciados en el concierto de Juan Magán .

Poco antes de la medianoche, una joven se acercó al Punto Violeta, de información ante agresiones machistas, ubicado junto al escenario y dijo haber recibido un pinchazo, según el relato policial. En el hospital, adonde acudió acompañada por un agente, los análisis indicaron que no había ninguna sustancia tóxica. La joven describió a los presuntos autores del pinchazo y los policías identificaron a un total de cinco personas.

Te puede interesar: En la sala Razzmatazz Los Mossos investigan un nuevo caso de pinchazo a una mujer en Barcelona

A uno de los identificados "se le incautó un cepillo interdental con el que presuntamente se realizó el pinchazo", unos hechos que fueron trasladados a la Policía Nacional, que investiga ahora lo sucedido, sin que haya trascendido por el momento información al respecto.

"Me han dicho que hoy pincharon, no sé si drogas o nada, por deporte, a algunas personas en el show de Salamanca. Sois unos perdedores, basura, mierda que camina. Asquerosos, cobardes, nadie, absolutamente nadie y no seréis alguien jamás, panolis, pagafantas, pellizacristales, abraza farolas. ¡Ridículos!", escribió Magán en su cuenta de Instagram.