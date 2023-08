La plaza de toros de Valladolid acogerá el próximo 2 de septiembre, dentro de los festejos programados con motivo de la feria taurina de la Virgen de San Lorenzo, durante las fiestas patronales de la ciudad, la final del I Campeonato Mundial de Corte, que reunirá a 16 especialistas “de toda España” que se enfrentarán a novillos de la ganadería Hermanos Cambronell en intervenciones que serán cronometradas, “para que el toro sea más rápido y el público no se aburra”.

Así lo explicó el gerente de Tauro Duero, Daniel Lozano, la empresa con la que se ha asociado para promover este concurso Tauroemoción, que es quien gestiona el coso vallisoletano. Juntas ya se encargaron de organizar las semifinales de este concurso, que se celebraron en Fuentesaúco, en Zamora el 9 de julio y en Íscar el 30 de julio, y ahora quieren reivindicar “una parte muy importante del festejo popular”, como son los cortes, para ofrecer “un espectáculo que en Valladolid siempre ha funcionado muy bien” y que ahora pretenden “seguir impulsando y fortaleciendo”, según explicó el director operativo de Tauroemoción, Ignacio de la Viuda.

Los participantes en el festejo serán ocho de la semifinal de Fuentesaúco y otros ocho de la semifinal de Íscar: el ganador de Fuentesaúco, Luis Gómez, junto a José Pascual, Samuel Martín, Aitor Barragán, Raúl Fuentes, Eusebio Sacristán ‘Use’, Iván González y Luismi Cobo; y el ganador de Íscar, Javier Manso, junto a Javier Hernández, Adrián Lambas, Óliver García, Javier Daganzo, Mario Parrado, Roberto Alegre y Jonathan Castaño.

Respecto a la ganadería, De la Viuda subrayó en declaraciones recogidas por Ical que han intentado “subir un punto en los toros”, que calificó como “muy espectaculares”, algo que desde Tauroemoción consideran “imprescindible” para la buena marcha del festejo popular y las corridas de toros.

Además, aseguró que la campaña de abonados a los festejos mayores marcha a buen ritmo, y a estas alturas ya “han crecido” puesto que el año precedente hubo mil abonos vendidos y ahora están cerca de los 2.000, teniendo en cuenta que hasta mañana viernes sigue abierta la posibilidad de adquirirlo. A partir de esa fecha, explicó, pondrán a la venta cuatro modalidades de pack (una que agrupa las corridas de los días 7 y 8, otra de los días 8 y 9, 8 y 10 y 9 y 10) que saldrán a la venta este sábado, 12 de agosto, en las taquillas del coso y la web de Tauroemoción, para “premiar” a los aficionados que asistan al menos a dos tardes.

“La corrida del día 8 con El Juli, Emilio de Justo y Roca Rey está teniendo un atractivo fuera de lo común”, apuntó antes de asegurar que “será la corrida de la temporada”, ya que en ella concurrirán diversas circunstancias, como que será el último pasillo del Juli en la plaza donde debutó como matador con 16 años, después de su “sorprendente” anuncio reciente de retirada, o el hecho de que lleve 16 años sin enfrentarse a toros de Victorino Martín.

Burlar al toro

Respaldando la presentación del cartel del Campeonato Mundial de Cortes, asistieron el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, y la concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal. El primero mostró a los medios el primer documento histórico, fechado a finales del siglo XVII, que sometía a normas el arte de torear a pie.

“La regla primera, el principal asunto de torear, es burlar al toro, y siempre que no se consiga será defecto. Está ahí el origen del toreo, lo de quedarse quieto frente al toro es una cuestión muy posterior”, explicó Santonja, para quien “el principal asunto no es matar ni someter, sino burlar”. “El toreo es un arte de inteligencia, sutileza, habilidades, es burlar con la verdad. Nos equivocamos si decimos que la muleta y el capote son engaños. Son desengaños, ya que sacan al toro de su convicción animal para convertirle en colaborador de una obra humana. Aquí no hay lamentos, si le coge el toro es porque lo ha hecho mal. Asuma sus errores. Estas son las grandezas del toreo”, subrayó.

El consejero se congratuló de que dos empresas “punteras en el mundo de la tauromaquia popular” hayan apostado por poner en marcha en Valladolid un campeonato mundial. “En este momento que vive el mundo del toro en España, las cosas no hay que hacerlas bien, sino mejor. Todo lo que tiene que ver con cortes y recortes yo creo que se estaba haciendo bien, pero ahora se va a hacer mejor. Se juntan dos empresas fundamentales en el mundo popular del toro para hacer mejor lo que se venía haciendo bien, y se hará en Valladolid, que fue una ciudad muy importante en el mundo del toro, que está siendo muy importante y que va a recuperar lo que merece, una capitalidad en el mudo del toro”, concluyó.

Por su parte, Carvajal agradeció a las empresas promotores su “confianza en la ciudad” y a los participantes del concurso “su buen hacer en el ruedo”. “Estos certámenes son una apuesta fundamental por el festejo taurino popular, tan arraigado en Valladolid. Desde la Concejalía de Educación y Cultura pensamos que debemos poner en valor a tauromaquia como una manifestación cultural que no podemos perder”, concluyó.