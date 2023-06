El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el líder de la oposición socialista, Luis Tudanca, se acusaron ayer, con la mirada en las elecciones generales, de poner en riesgo la democracia y los derechos sociales, que el segundo achacó a la coalición con Vox y el primero trasladó a "la nefasta" gestión de Pedro Sánchez. En este sentido, el presidente de la Junta espetó al líder socialista que tendrá que "hacer malabarismos" para defender el legado de Sánchez

Sin debate de política general, que conforme al Reglamento se debe celebrar antes del 30 de junio, Luis Tudanca aprovechó el pleno de las Cortes que cierra este periodo de sesiones para reprochar al presidente de la Junta el retraso hasta septiembre de la sesión monográfica del estado de la comunidad. Fernández Mañueco, tras escuchar a Tudanca enumerar los colectivos que se han podido sentir afectados por las medidas del Gobierno de PP y Vox en Castilla y León respondió que las urnas les dieron el apoyo en las elecciones del pasado 28 de mayo y se mostró convencido que lo volverán a hacer el próximo 23 de julio para el "cambio" en España y en la comunidad. Luis Tudanca recordó al presidente de la Junta que el PSOE ganó las elecciones en Burgos y Valladolid, entre otros municipios, y lamentó que Vox entre en las presidencias de parlamentos autonómicos, como lo hizo en Castilla y León hace poco más de un año, pero agradeció, a la vez, que Fernández Mañueco "no hiciera el paripé" de la presidenta extremeña, María Guardiola, en su no inicial a Vox porque consideró que este "no tiene principios".

El socialista acusó al jefe del Ejecutivo de saltarse las normas al no celebrar en fecha el debate de política general y de poner en riesgo la democracia, lo que atribuyó a "esconder" y no hablar de lo que ocurre en la comunidad, para acusar de "amordazar" a la oposición, en referencia a una pregunta ante el pleno inadmitida por la Mesa.

Tudanca acusó a la Junta de ser como las "termitas" y enumeró, en esa critica, que se hayan querido "cargar" la fiesta de la comunidad, el ataque a la violencia de género o al derecho del aborto, pero advirtió de que su grupo va a defender "con uñas y dientes" cualquier recorte a los derechos y libertades. Asimismo, recogió palabras del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), de que las mujeres "deben ser dadoras de vida", la alusión al despilfarro de los sindicatos de ayudas públicas, el negacionismo del cambio climático o que "vienen a cazar comunistas".

"Ninguna solución al deterioro de los servicios públicos, menor crecimiento que España y despoblación", resumió Tudanca, a lo que Fernández Mañueco respondió con una enumeración de medidas sociales para las familias, vivienda joven, aumento de las exportaciones o bajada de impuestos que han puesto en marcha en este año. El jefe del Ejecutivo afeó "la retórica vieja y discurso del miedo" del socialista y afirmó que "da pena", para añadir que el debate de política general será en septiembre y el socialista tendrá "el revolcón", como “lo tuvo en la moción de censura”.

En ese debate de septiembre, Fernández Mañueco manifestó que se explicarán todas las medidas, donde enumeró también la bajada del paro, contar con los mejores servicios en sanidad, educación y dependencia, lo que antepuso a que Tudanca tendrá que hacer "malabarismos para defender el desastroso legado de Sánchez, que es el que más ha arrastrado el estado de derecho con la ley del solo sí es sí".

"Esa es la realidad de Castilla y León", resumió el presidente de la Junta, que concluyó con que el PSOE de Luis Tudanca "se ha dado un soberano batacazo" el pasado 28 de mayo.

El PSOE a PP y Vox tras quedarse fuera una pregunta: "Nadie va a amordazar nuestra voz"

El PSOE se plantó ayer ante PP y Vox, socios de gobierno en la Junta, tras no admitir la Mesa de la cámara una pregunta por ser "jurídica" sobre el contrato de comunicación vinculado a los incendios forestales. "Nadie va a amordazar la voz de los socialistas", sentenció su secretario autonómico y portavoz en las Cortes, Luis Tudanca, quien avisó de que pedirán explicaciones sobre lo que consideran un caso de presunta "corrupción" en el pleno de ayer por la tarde. Tudanca compareció este martes en una rueda de prensa "poco habitual", antes de la sesión de este martes, junto a la procuradora y vicepresidenta segunda de las Cortes, Ana Sánchez, quien iba a formular como pregunta oral ante el pleno: "¿Considera la Junta de Castilla y León legal que las Consejerías pertenecientes a la misma puedan adjudicar contratos sin IVA?". La zamorana pretendía exigir explicaciones a la Junta por un contrato de comunicación vinculado al operativo de incendios que se formalizó, según denunció, como exento de IVA. Sin embargo, la Mesa no la aceptó el pasado jueves en base a un informe del letrado mayor Marcos Herrero Martínez-Tutor, que alegó que era una cuestión de índole jurídica. Ante este hecho, los socialistas presentaron un escrito pidiendo al máximo órgano de la cámara que reconsiderara la decisión, por lo que este martes se reunió de nuevo la Mesa y la Junta de Portavoces, antes del pleno de ayer por la tarde, para analizar la petición del Grupo Socialista, que fue rechazada, según ellos, sin darles una explicación adecuada. Tudanca denunció que ahora PP y Vox pretenden "amordazar al parlamento" y les respondió: "Lo llevan claro, vamos a hablar de esto cuándo y dónde nos dé la gana". En su opinión, los dos socios pretenden que "la democracia se recorte en Castilla y León" y que los parlamentarios no hagan su trabajo.

Quiñones presume de una política climática "pionera"

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, presumió ayer de una política en materia climática que consideró "innovadora, pionera y avanzada", mientras el procurador socialista José Luis Vázquez aseguró que son un "auténtico peligro" porque afrontan el cambio climático con "manipulación, mentiras y maldad". En la sesión de control al Ejecutivo del pleno de las Cortes, Vázquez preguntó al consejero qué hacía la Junta de Castilla y León frente a las consecuencias del cambio climático, mientras el consejero le recomendó un "potenciómetro de catastrofismo" por no admitir lo "inédito" y "avanzado" de las políticas de la Junta, según una información recogida por Ical. El procurador José Luis Vázquez aseguró que la Junta manipuló los presupuestos negando la Agenda 2030 y el cambio climático, a pesar de ser la base de los fondos europeos y a su juicio miente cuando califica de esencial al operativo de incendios forestales, pese a tener un plan, el Infocal, de 1999 sin actualizar y sin medios. También cuestionó los planes y estrategias de medio ambiente, que aseguró además no cumple, y se niega a fijar criterios despliegue de las energías renovables compatibles con el paisaje y el campo, que eviten la corrupción. El consejero cuestionó el "minidebate" sobre el estado de la comunidad del socialista y destacó las medidas de adaptación al cambio climático del patrimonio forestal y natural, el apoyo a los ayuntamientos implicados en la neutralidad climática, así como el refuerzo del operativo contra incendios.