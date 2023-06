El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, apeló ayer al voto útil para no volver a la "España del NO-DO" y retroceder en avances sociales y económicos y expresó "el orgullo" por la gestión realizada por el Gobierno de Pedro Sánchez en "el peor momento posible". Tudanca lanzó este mensaje en la presentación de los cabeza de candidaturas socialistas al Congreso y Senado en las próximas elecciones generales del 23 de julio por las nueve provincias de la comunidad, en cuya campaña, que comienza el próximo 7 de julio, van a defender "con uñas y dientes" la gestión del Gobierno de Sánchez.

"En Castilla y León todo voto que no vaya al PSOE es un voto a Vox", sentenció Tudanca en presencia de los candidatos, donde subrayó que tienen "fuerza, fortaleza y ambición" y que no van a "permitir que un Gobierno de Feijóo y Abascal vea la luz". Tudanca: "El PP mercadeó con Zamora para que Mañueco fuera presidente de la Junta" Tras expresar "inmenso placer y orgullo" con los candidatos, manifestó que se presentan "los mejores", que van a trabajar por esta tierra y que se van "a dejar la piel" porque todos ellos saben "lo que nos jugamos". "Estamos muy orgullosos de la gestión de Pedro Sánchez, el mejor Gobierno posible para el peor momento posible", recalcó el socialista, que subrayó que ha estado a la altura, ha sido valiente y responsable, y ha conseguido el mayor volumen de fondos europeos, aseguró durante el encuentro de Valladolid. Indistinguibles Tudanca remarcó la disyuntiva de que o continua un Gobierno progresista del PSOE u otro con Abascal como vicepresidente, aunque también consideró que Vox y el PP cada vez son "más indistinguibles". Así, advirtió de que triunfe "el odio, quien ha deshumanizado al adversario con el único argumento del fango o un gobierno que anteponga los intereses generales". Tudanca anima a la Culebra a sumarse "a la rebelión contra la política del silencio" El dirigente socialista manifestó que en Castilla y León hay un vicepresidente de Vox, Juan García-Gallardo, pero alertó de que se puede tener a Santiago Abascal y ministros de este partido, "que pongan en tela de juicio" avances en sociales. Por ello, sostuvo que "nunca el voto ha sido más útil que ahora para consolidar" derechos en igualdad, en la lucha contra la violencia de género, en tener pensiones dignas y salarios dignos, por lo que apeló a los progresistas "para parar" un Gobierno de PP y Vox. Después de la polémica por la configuración de las listas en Ávila y Valladolid, por los cambios introducidos por la federal de Madrid, expresó la unidad, fuerza, fortaleza, ilusión y ambición para ganar las próximas elecciones generales. "España no se puede permitir un Gobierno de Feijóo y Abascal que vaya para atrás", insistió.