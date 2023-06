El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha descartado este miércoles presentarse en las listas del PSOE para los comicios del próximo 23 de julio y ha subrayado que se quedará en la comunidad para "dar a PP y Vox la respuesta que merecen".

Así lo ha avanzado el socialista en una rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido con la ejecutiva del partido en la comunidad para hacer un balance de los resultados del pasado domingo, que ha reconocido que no fueron "los que el PSOE esperaba. Ni aquí, ni allí, ni en términos particulares".

"Si hay que bajarse al barro, se bajará"

Es por ello que el socialista ha reconocido que el partido tiene que "corregir algunas cosas", porque el partido se ha "equivocado de estrategia", especialmente en la "comunicación", ya que, mientras que ellos trataban de "gestionar las peores crisis, el PP se dedicó a inocular el odio" y, ante eso, el PSOE "tiene que responder". "No podemos permitir que extiendan su odio. Debemos contestarles, desmentir sus bulos y mentiras y no permitir que nos llamen terroristas mientras nos dedicábamos a subir las pensiones y dábamos fondos a Sanidad", ha argumentado Tudanca. Es por ello que Tudanca ha asegurado que, a partir de ahora, "si hay que responder a mentiras e insultos", el partido lo hará, y "si hay que bajar al barro, se bajará", ha insistido el socialista, que ha subrayado que no permitirán que se "mercadee" con los asientos como hizo el PP con Cs, ha recordado. Preguntado si la formación va a pedir a alcaldes socialistas que, a pesar de haber ganado las elecciones previsiblemente no gobernarán, como Óscar Puente y Daniel de la Rosa, en Valladolid y Burgos, respectivamente, den un paso al frente para encabezar las listas en las generales, Tudanca ha expresado que esta es una decisión personal y que luego, en todo caso, debe ser aprobada por el partido en sus procesos internos.