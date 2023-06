El presidente del Partido Popular en Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, atribuyó ayer la "victoria contundente" de su partido en las elecciones municipales a todos los populares , pero pidió "rematar la faena" en las próximas generales e invitó a sumarse a "la marea azul" de un "cambio imparable".

"Todos hemos participado en la victoria, es un éxito que compartidos todos, juntos entre todos hemos vuelto a ganar". "También hemos puesto contra las cuerdas a Sánchez y hemos abierto el camino a Feijóo", afirmó Fernández Mañueco en la Junta Directiva Autonómica del PP de Castilla y León.

Con aplausos de los asistentes, el presidente dio las gracias a todas las personas que han participado en esta campaña y recalcó que todos deben sentirse "orgullosos" de esta "gran victoria". Así, subrayó que han conseguido más votos, más concejales, más ayuntamientos que nadie, a lo que añadió que han superado la barrera de los 500.000 votos, más de 100.000 sobre el PSOE, y han ganado en todas las provincias, en ocho con mayoría absoluta.

"Objetivos cumplidos", resumió, para recordar que en esta campaña pidió recuperar votos perdidos, incorporar a personas de valía, reforzar la unidad, movilización y ganar con contundencia, lo que, en su opinión, se ha conseguido. "Hemos generado un tsunami de ilusión, de lo que nos tenemos que sentir orgullosos", proclamó.

Según explicó a su partido, las personas de Castilla y León se han expresado de "forma rotunda" con el "Partido Popular en el Gobierno y Pedro Sánchez en la oposición". "Ahora vamos a por todas, os digo que vamos a ganar en Castilla y León y en España. Se ha votado cambio, pero hay que culminar y rematar la faena, vamos a superarnos y ser el pilar de la victoria Feijoo", afirmó.

Pero aprovechando "la inercia" de los comicios municipales, el presidente del PPCyL puso de nuevo "deberes" a su partido: "Hay que ganar en Castilla y León y en las nueve provincias". Fernández Mañueco consideró que la victoria es también "un respaldo" a la gestión de los gobiernos en los ayuntamientos, diputaciones y en la Junta de Castilla y León.

En este punto se detuvo para recordar que siempre ha pedido que se les juzgue por los hechos y resultados y para asegurar que "la gestión útil y eficaz" del Gobierno de coalición "están a la vista". Así, reivindicó que su compromiso de que el acuerdo de Gobierno –sin citar a su socio de Vox– "no tendría líneas rojas y si principios", para subrayar que la igualdad no ha sido "negociable" y que en la apuesta por la cohesión territorial no ha habido "chantajes".