En torno a 400 trabajadores del operativo de incendios, según cifras de Policía Nacional, se han concentrado este jueves ante la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León, donde este mañana han mantenido la cuarta reunión con el departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones, y han trasladado que se sienten "engañados" porque no les han presentado ningún documento sobre el que trabajar, cuando se "habían comprometido" a traer un texto sobre, al menos, las tipologías de guardias.

Sobre las 11.30 horas y a golpe de tambor han clamado consignas como 'Este operativo no es efectivo', 'No te hagas el loco, escúchanos un poco' o 'Por no negociar os vais a enterar' antes de proceder a la lectura de un manifiesto en el que han cargado contra "los incumplimientos" de la Consejería en la mesa técnica creada para negociar el operativo de extinción de incendios forestales.

El delegado autonómico de USCAL, Esau Escolar, ha apuntado que la reunión ha durado una hora y cuarto, cuando normalmente eran de dos horas y media, y que no les han dado "absolutamente nada" después de cuatro reuniones. "Ellos lo único que querían era precisamente no mantener la reunión hasta las 12.30 horas, que era lo que tenía que durar la reunión, porque no querían que se terminara con la concentración aquí, dando guerra mientras están allí", ha aseverado.

"Nos han dicho que tenían un documento, pero que no está terminado", ha criticado Escolar, a la par que ha añadido que les han trasladado que les presentarán el texto en la próxima reunión, para la que no hay fecha: "Nos han dicho que no nos pueden prometer cuándo será". Eso sí, ha señalado que han "subido de nivel" porque, esta vez, el director general no ha dirigido la reunión sino que ha sido el "secretario general".

Por su parte, el delegado autonómico de Medio Ambiente de CSIF, Agustín Angulo, ha hecho hincapié en que el consejero "sigue sin poner medios", hay "un 66 por ciento de las comarcas" que están sin agentes medioambientales y "lo único que ha hecho el consejero es poner medios privados".

Frente a esto, los sindicatos reclaman un "operativo 100 por ciento público" porque, tal y como ha explicado, "eso da una seguridad a los ciudadanos" porque esto se trata de un sistema de emergencias por incendios forestales, "no solamente es una defensa de los trabajadores".

"Una reunión banal"

Angulo también ha criticado que en la reunión no hayan "concretado nada de nada" y haya sido una "reunión banal con cuestiones generales y sin un compromiso serio de cuándo se va a empezar". Además, ha apuntado que solamente les convocan cuando saben que se van a movilizar: "Es la única respuesta que obtenemos de ellos y para torearnos".

Por ello, han celebrado este mismo jueves tras la concentración una asamblea con todos los trabajadores que han acudido a las puertas de la Consejería para decidir qué actuaciones tomar a partir de ahora, si bien no ha detallado si las acciones pasarán por más concentraciones o si darán algún paso más.

Lo que "está claro", ha apuntado, es que no van a "volver a dejar que pase un verano más" porque "es por la seguridad de todos los ciudadanos de Castilla y León". "Porque tiene que haber un operativo 100 por ciento cubierto, que dé una cobertura a todo el territorio", ha insistido.

Manifiesto

La concentración ha concluido con la lectura de un manifiesto en el que han trasladado que el pasado 10 de marzo se constituyó una mesa técnica para la revisión del operativo de lucha contra incendios forestales y que, desde entonces, "no se ha conseguido el más mínimo avance en las negociaciones".

"La Junta de Castilla y León, después de haber sacado adelante el Decreto-ley de medidas urgentes sobre prevención y extinción de incendios forestales, que es lo único que le urgía para cumplir con la exigencia del Gobierno central, no está poniendo interés alguno en las negociones", han añadido.

A renglón seguido, se han preguntado si no es lo suficientemente grave que aún no haya agentes medioambientes suficientes para cubrir todas las comarcas de Castilla y León cuando estos empleados son los primeros intervinientes en el protocolo antincendios y para "afrontar con recursos y garantías su extinción en esos primeros momentos que resultan cruciales".

Así, han criticado el aumento de la privatización del operativo, dotando autobombas de doble cabina o externalizando puestos de dirección de extinción y de investigación de incendios.

"Estamos en una situación mucho peor que la del año pasado, al tener unas condiciones meteorológicas adversas mucho antes de lo normal, y la Junta de Castilla y León sigue empeñada en su operativo flexible, "que consiste en no poner los medios suficientes, materiales y humanos, ajustados a la situación, teniendo un operativo por debajo del 50 por ciento", han zanjado.