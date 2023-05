El alcalde en funciones de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado este miércoles que le sorprendió el adelanto electoral pero que al final "entendió" las razones y, en el ámbito personal, ha precisado que está actualmente "deshojando la margarita", ya que hay gente que le quiere ver aquí y en Madrid.

"Estoy ahora mismo en periodo de reflexión y, cuando lo tenga del todo claro, lo comunicaré. Haré una comparecencia pública y lo explicaré bien porque sé que hay mucha gente que está pendiente", ha subrayado ante los periodistas.

Ha agradecido la cantidad de ánimo que le está dando la gente o "las ganas" que unos y otros tienen de cosas diferentes: "hay quién quiere verme en Madrid y quién quiere que siga aquí, esa es la margarita que tengo que deshojar", ha dicho.

Ha subrayado también que hará campaña para las Elecciones Generales porque es el Secretario Provincial del PSOE: "Yo no soy de los que se esconden, así que estaré en la campaña a tope", ha aseverado.

Precisamente, en cuanto al anticipo electoral, ha asegurado que le sorprendió: "Yo hubiera preferido en diciembre, pero cuando escuché las razones que se me dieron las he entendido todas y yo creo que no tenía mucho sentido, habida cuenta del resultado de este domingo, esperar hasta cinco meses".

"Yo creo que hay que dar la voz al pueblo, que el pueblo decida y ya está, es una decisión razonablemente buena aunque a veces 2+2 en política no son cuatro", ha agregado.

Ha considerado, por último, que "hay un electorado que ha penalizado a la izquierda de la izquierda del PSOE por su falta de capacidad de entenderse".

política