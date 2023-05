El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, definió las Elecciones Municipales de hoy como “agridulces” porque, dijo, “aún ganando bien se puede perder”. Reconoció sentirse “muy orgulloso” del respaldo mayoritario de la gente de esta tierra una vez más, ya que el PSOE, resaltó, ha ganado en cinco de las nueve capitales de provincia de Castilla y León.

Tudanca, quien acudió al Hotel Silken de la capital burgalesa para hacer el seguimiento de resultados electorales de las elecciones municipales en Castilla y León, insistió en que se siente “muy orgulloso de seguir representando la política útil que da estabilidad, la política que no discute, que no insulta, que no falta el respeto”.

En esta línea, Tudanca aseguró que al PSOE “no le van a encontrar en el mercadeo”. “No nos van a encontrar comprando y vendiendo sillones y bastones de alcalde o alcaldesa”. ”Nos van a encontrar trabajando con Burgos o Valladolid, por Palencia, por Segovia, o León, etcétera”, dijo, al tiempo que aplaudió que también se ha ganado en ayuntamientos muy importantes como Ponferrada o Miranda de Ebro.

“Todos podemos y tenemos que estar orgullosos porque hoy el Partido Socialista ha vuelto a ganar las elecciones en cinco de las nueve capitales de provincia de Castilla y León”, exclamó, al tiempo que apuntó que “solo en dos ha ganado el Partido Popular, en otra ganado Por Ávila y en otra ganado Izquierda Unida”.

El secretario general del PSOECyL estuvo acompañado por el candidato del PSOE a revalidar la Alcaldía de Burgos, Daniel de la Rosa, así como por la secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña.