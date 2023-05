El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, manifestó este jueves que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, puede sentirse “muy orgulloso” por la “estabilidad” conseguida en la Comunidad tras el pacto de coalición que rige desde algo más de un año y elogió la gestión del ente autonómico que, según matizó, “sin duda alguna está siendo muy provechosa para los ciudadanos, tanto en temas de impuestos, como en temas educativos, como de dependencia”.

Mariano Rajoy realizó estas consideraciones junto al propio Fernández Mañueco, en declaraciones recogidas por Ical junto a la carpa electoral del Partido Popular en la plaza del Liceo de Salamanca, donde aprovechó para reforzar la candidatura a revalidar la Alcaldía del aspirante ‘popular’ en la capital del Tormes, Carlos García Carbayo.

“Salamanca es una de las ciudades emblemáticas de España, con mucha cultura y con una Universidad de postín. He tenido ocasión de venir siendo presidente del Gobierno en un par de ocasiones, y vengo a apoyar a nuestro candidato a alcalde que creo que ha hecho una gestión brillante”, manifestó. En esencia, Rajoy elogió de Carbayo su “moderación” y su capacidad para gobernar “acreditando capciosidad para acordar, pactar y darle estabilidad al Ayuntamiento”. “Yo creo que merece seguir siendo el alcalde de esta ciudad y vengo aquí a decirlo y apoyarle”, apostilló.

El ‘Gobierno Frankenstein’

El expresidente del Gobierno mostró asimismo su preocupación porque Bildu “esté condicionando la gobernación de un país serio, como es España”. El anterior mandatario opinó que la actual coalición en el Ejecutivo central, desde su punto de vista, “rompe los consensos, divide y polariza a la sociedad”.

Rajoy, quien rehusó responder ante los medios de comunicación su estaría o no a favor de ilegalizar a la formación política vasca, sí reconoció que le preocupa lo que denominó el ‘Gobierno Frankenstein’. “Lo he dicho desde hace muchos años. Cuando uno va en malas compañías, pues los resultados son los que tiene que ser. Cuando uno se alía con quienes no quieren España y dicen que quieren irse o con los brazos políticos del terrorismo y con partidos políticos absolutamente extremistas y radicales, pues pasa esto”, resumió

En definitiva, el expresidente de España invitó al electorado a provocar un cambio en La Moncloa. “Estos son los problemas que trae un ‘Gobierno Frankenstein’ que nunca debió haberse conformado. Pero en fin, hay que ser optimistas y pensar que en el futuro las cosas puedan ir mucho mejor”, concluyó.