"¿Qué haces este finde?". Esa es la pregunta lanzada en su cuenta de Twitter por el actual alcalde de Burgos y candidato del PSOE a la Alcaldía, Daniel de la Rosa. Durante los primeros días de campaña electoral de las elecciones municipales 2023, los aspirantes al bastón de mando de los distintos ayuntamientos agudizan su ingenio para tratar de acercarse a los ciudadanos y votantes.

En este caso, el aspirante socialista Daniel de la Rosa ha querido compartir cómo es un fin de semana en su vida. En primer lugar, un poco de gimnasio para fomentar los beneficios del ejercicio y de una vida saludable. Macuto en mano, De la Rosa acude a un gimnasio para hacer brazo, pierna o pecho en la sala de máquinas.

Tras un poco de deporte, toca recompensa: el vermú. El político socialista acude al bar Alpi, "su segunda casa" en el barrio de Gamonal. Una vez repuestas las fuerzas y ya caída la noche, Daniel de la Rosa va a "La Playa" (un bar) y más tarde al cine para ver la película 'Air' sobre el acuerdo entre Nike y Michael Jordan. "No tiene nada que ver tener el home cinema en casa, está muy bien, pero también venid por el cine que para mí como digo es una de mis grandes aficiones y hemos venido a ver una peli de Hollywood muy Jerry Maguire".

El domingo toca día de fútbol, jornada de derbi. Fin del partido y del fin de semana.

Su trabajo, su "mejor aval"

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Burgos, Daniel de la Rosa, afirmó en el acto de inicio de campaña electoral que no va a “permitir” que la ciudad dé “un paso atrás” tras lograr hace cuatro años una victoria del PSOE tras años de gobiernos del PP, y añadió que la “gestión” al frente del Ayuntamiento de Burgos este mandato será su “mejor aval” para estas elecciones municipales.

“Esta es la campaña electoral más importante que he tenido que afrontar de las tres a las que me he presentado como candidato. Es la campaña en la que tenemos la responsabilidad de consolidar el cambio de progreso que provocamos en 2019”, expresó.