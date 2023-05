La Policía Nacional anunció este miércoles la detención en Salamanca de un varón de 74 años como presunto autor de dos delitos de agresión sexual agravados cometidos contras dos de sus nietas mientras aún eran menores de edad. Las víctimas, que en la actualidad son adultas, denunciaron los hechos a primeros de mayo.

Según fuentes policiales, una de ellas relató en comisaría que siendo menor de edad, desde los nueve años hasta los 15 años, cuando su abuelo se encontraba solo con ella en el domicilio, aprovechaba su posición de superioridad y confianza para realizarle tocamientos de todo tipo y por todo el cuerpo, llegando incluso a cometer estos hechos en la cama cuando se quedaba a dormir en el domicilio.

Caso omiso

La joven denunció que cuando alguna vez le preguntó el motivo por el cual la tocaba, su abuelo le respondía que era para que aprendiera a decir que no cuando ella no quisiera, si bien, cuando le dijo en alguna ocasión que no la tocara, hacía caso omiso y continuaba con su actitud.

Asimismo, la víctima declaró que, cuando tenía 16 años, le comentó lo que se abuelo hacía a una de sus primas, y le respondió que con ella hacía lo mismo. Ambas decidieron recientemente poner en conocimiento de sus familiares los hechos y denunciarlos en dependencias policiales.

La Policía Nacional detuvo al autor de los hechos, quien tras ser puesto a disposición del Juzgado de Salamanca, ingresó en prisión provisional como presunto responsable de dos delitos continuados de agresión sexual agravada a menores de 16 años y con relación de parentesco.