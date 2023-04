Lahore (Pakistán), 1967. Un joven Muhammad Ehsan Ullah Khan, aún veinteañero, se topa con un anciano octogenario que intenta cruzar una de las grandes avenidas de la ciudad más poblada del Punjab paquistaní, la segunda más grande del país. Apenas puede comunicarse con él porque habla un dialecto distinto, trata de ayudarle, pero aquel hombre, ante sus sorpresa, renuncia a continuar. Su deseo, más que arribar al otro lado de la calle, es perecer allí mismo. Prefiere morir y así lo manifiesta. El joven no da crédito, pero acaba logrando atisbar por qué aquel anciano siente que su vida ya no merece la pena. Consigue entender que es católico, que trabaja en una fábrica de ladrillos y que sus hijas adolescentes han sido sido raptadas, que sabe que estaban siendo violadas en grupo y que las van a vender.

Así comienza una épica historia sobre conquista de derechos civiles que se prolongará durante cinco décadas y que, por desgracia, aún guarda vigencia y sigue siendo necesaria en muchas partes del ancho mundo. Ullah Khan decide ayudar a aquel hombre, consigue extirpar su yugo de ladrillo y también arranca a sus hijas de las garras de sus captores, patronos despiadados. Después de eso, “se corre la voz” y él sigue ayudando a cuantos se lo piden. Que alguien se pusiera a liberar esclavos en el sudeste asiático a finales de la década de los sesenta, según sus propias palabras, era “llamativo”, pero, en realidad, era una afrenta al "statu quo", un obús a la línea de flotación del sistema de castas que segrega a la población en función de sus orígenes o creencias.

De hecho, según sus datos, el 80 por ciento de los esclavos eran católicos. A la mayoría, ni si quiera las parroquias cristianas les bautizaban porque la discriminación hacia ellos impregnaba todos los estratos sociales, y había indubitado temor. Mientras, los gobiernos de la zona, incluido el británico en la cercana India, miraban hacia otro lado sin pudor. Ullah Khan ha reconocido hace unos días ante un repleto auditorio Nicolás Martín Sosa de la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca, que resulta “descorazonador” abrirse a los testimonios de todos aquellos trabajadores sometidos a un endémico vasallaje porque “ninguno de ellos conocía el significado de la palabra libertad”, ya que, en realidad, eran esclavos desde tres generaciones antes.

Alto peaje

Durante 25 años de lucha, Kahn logró liberar a más de un millón de esclavos en el el sudeste asiático. Un objetivo que logró “con todas las de la ley”, según matiza ante su público, pero teniendo que pagar un alto peaje: “amenazas, torturas y cárcel”. Todo eso que, a día de hoy, le da igual, consciente de no haber llegado al final de su camino, a pesar de tener que residir en Suecia, condenado al exilio. Tras crear el Frente de Liberación del Trabajo Forzado, siguió ampliando su radio de acción más allá del ladrillo hacia otros sectores productivos y descubrió el mejor arma para combatir una agreste herramienta en las inocentes manos de un niño: darle a cambio un sencillo bolígrafo con la tinta a punto. “La libertad nunca es tan fuerte como en el momento en el que podemos tomar decisiones por nosotros mismos”, reflexiona.

"Vosotros sois el futuro, tenéis los mismos derechos que el presidente de Pakistán"

En efecto, comienza a combatir la esclavitud desde la educación. Establece más de 250 centros para dar cobijo a unos 12.000 niños liberados y le ofrece formación. “Vosotros sois el futuro, tenéis los mismos derechos que el presidente de Pakistán”, les dice para agitar su maltrecho esquema mental. Ante un auditorio repleto de futuros educadores, Kahn alza un bolígrafo, ese “instrumento para el cambio” y les llama con firmeza a ejercer como “líderes” del mismo, a ser los “ingenieros” en el uso de un artilugio, hoy, probablemente cerca del desfase por las nuevas tecnologías, pero no es eso lo que importa. Sí cuenta, para él, y mucho, el poder la simbología. Como aquel acto que representó en sus escuelas de romper las barras con las que usualmente se atizaba a los alumnos en los viejos gulags.

Según explica a los docentes del futuro, su sistema educativo no contempla, de facto, la agresión a los alumnos, pero tampoco los deberes ni los exámenes porque, desde su punto de vista, son otras formas de castigo. “No criamos a seres humanos felices si seguimos este sistema tan estricto, sino que criamos a tecnócratas enfadados”, advierte. Su experiencia ha sido ya puesta en práctica en más de una veintena de provincias españolas, sin ir más lejos, donde Ullah Khan, ha llegado con su mensaje, ataviado de blanco impoluto y luciendo su lustrosos bigote. “Si queremos que la sociedad cambie las cosas. Si queremos que las multinacionales textiles no usen a niños esclavos, tenemos que enseñar primero a esos niños cuáles son sus derechos fundamentales. Pero sin profesores no lograremos nada. Por eso estoy aquí ante ustedes”, añade el activista, delante de un puñado de estudiantes ante el que aún permanece en pie, pues, según reconoce, él no se sienta ante profesores, “el estrato más alto de la sociedad”, como muestra de absoluto respeto.