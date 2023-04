Los sindicatos CC OO, UGT y CSIF convocaron ayer una huelga general en sanidad, los días 10 y 17 de mayo, ante la "caótica" situación de una prestación al "borde del colapso". Están llamados 48.000 profesionales de todas las categorías de Sacyl y se trata del inicio de un paquete de medidas que no cesarán hasta que el máximo responsable de la consejería, Alejandro Vázquez, se siente a negociar con los representantes de los trabajadores todas aquellas medidas que creen precisas para solventar los problemas que afectan a uno de los pilares del bienestar, el más preciado por los ciudadanos.

Así lo anunciaron el presidente del sector autonómico de Sanidad de CSIF Castilla y León, Enrique Vega, junto a la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO en Castilla y León, Ana Rosa Arribas, y el secretario general de UGT Servicios Públicos Castilla y León, Tomás Pérez, así como el secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras, Fernando Fraile,, que precisaron que estos dos miércoles de mayo, además, convocarán concentraciones a las puertas de todos los centros. La decisión la toman tras la marea blanca conjunta del pasado 2 de marzo, que tuvo lugar en Valladolid, para exigir a la Junta medidas de choque y que no ha tenido respuesta. Junto a estas dos jornadas de huelga, los tres sindicatos advirtieron que plantarán a la Consejería en todas las mesas de negociación, hasta que no se lleven, una a una, todas las propuestas que plantearon hace un mes. "El diálogo, por ambas partes", dijo Pérez. No obstante, advirtieron que sí asistirán este próximo lunes a la Mesa Sectorial, donde solo negociarán los calendarios laborales para la aplicación de las 35 horas. "Todo lo demás, no, hasta que en Mesa Sectorial se incluyan sus reivindicaciones económicas, laborales, de recursos humanos y de reforma sanitaria", explicó Arribas.

La Junta afronta con la "mano tendida" los paros

La Junta de Castilla y León afronta con "mano tendida" la convocatoria de huelga en el sector de la sanidad pública para los días 10 y 17 de mayo, por parte de los sindicatos UGT, CC OO y CSIF, si bien espera que no esté relacionado con la cercanía de las elecciones municipales del 28 de mayo. En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Economía y Hacienda y el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, les tendió la mano a las organizaciones sindicales que han llamado a 48.000 trabajadores de Sacyl a secundar las dos jornadas de paro ya que entienden que el servicio de salud de la comunidad está "al borde del colapso". En ese sentido, Fernández Carriedo aseguró que estas organizaciones sindicales "no son la mayoría" y puso en valor que a lo largo de esta legislatura la Consejería de Sanidad ha alcanzado "muchos" acuerdos, entre los que citó los alcanzados con CESM y Satse. Además, destacó que el departamento de Alejandro Vázquez ha mantenido en este mandato 19 encuentros con los sindicatos que anuncian la huelga y añadió que precisamente este jueves se celebró una reunión con el representante de UGT, según una información recogida por Ical.