Pedro Gutiérrez Moya (Salamanca, 1952), más conocido como El Niño de la Capea, es el primer ganador del Premio Castilla y León de Tauromaquia. La Junta reconoce con el galardón, recién instaurado, "su impresionante carrera artística y profesional", y le distingue "por constituir un referente tanto en Castilla y León, como en toda España e Hispanoamérica, especialmente en México".

–¿Qué supone estrenar la categoría de tauromaquia en la entrega de galardones más prestigiosa de Castilla y León?

–Lo que más satisfacción me causa es que tengan en cuenta la tauromaquia. La tauromaquia es muy importante, significa muchísimo para esta comunidad. Forma parte de nuestra forma de entender la vida. Y que se reconozca, más que a título personal, me halaga mucho más a nivel de lo que significa para la tauromaquia.

–¿Cómo valora el apoyo al sector taurino del Gobierno autonómico respecto al Gobierno central?

–Es obvio que el Gobierno de Castilla y León está al lado del pueblo y de su gente y que el Gobierno central está alejado, por mucho que haga propaganda. Yo creo que por ignorancia y por cobardía, porque no quieren acercarse a lo que ha formado parte de la vida de sus padres y de sus abuelos. Y que es un parte importantísima, si no la más importante, en la cultura de España, se pongan como se pongan. Es lo más reconocido a nivel mundial y lo más envidiado. Ahí es donde radica el problema. Porque ellos no la tienen.

–Usted que la ha conocido tan de cerca durante las últimas décadas, ¿en qué estado de salud cree que está la tauromaquia en la actualidad?

–La tauromaquia siempre ha pasado sarampiones, pero ha podido con todos. Lo extraño de esta época es que un Gobierno que se dice del pueblo, que lo defiende, le quiera arrebatar lo que fue la primera conquista social en la historia del pueblo de España. De una fiesta de divertimento de las clases poderosas de aquella época, hizo su fiesta y se la arrebató. Eso es lo que a mí no me cuadra en gente que se llama de izquierda. De los mejores aficionados a los toros, reconocido internacionalmente, han sido gente de izquierda, como Picasso, Lorca, Alberti.

–Sin embargo, ¿Castilla y León es un buen lugar para ser taurino?

–Castilla y León es un lugar extraordinario para ser taurino, nada más que el castellano es poco dado a exteriorizar sus sentimientos. Pero sí es una tierra que tiene mucha empatía con todo lo que rodea a la tauromaquia.