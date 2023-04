Custodio del legado de muchos de los grandes maestros de la literatura española a través de su labor al frente de la Fundación Jorge Guillén, Antonio Piedra (El Soto, Salamanca, 1948) ha dedicado su vida a las letras. Primero desde la docencia en su querido Villalón y posteriormente en la Universidad de Valladolid, pero también como poeta, ensayista e infatigable editor, galardonado en dos ocasiones con el Premio Nacional de Edición, en 1995 y 1998. A su larga nómina de galardones se suma ahora el Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales y Humanidades.

–¿Cómo surgió su pasión por las letras?

–Desde muy joven tuve relación directa con Jorge Guillén. Él para mí no solo ha sido el maestro, sino la persona que con su gran humanidad y su gran paciencia me fue mostrando esa vertiente dinámica que tiene la literatura y sobre todo la poesía, ese contacto con una realidad que muchas veces está bien oculta, pero que revela muchas realidades: las del hombre y su comprensión.

–¿Cómo vive un docente ya jubilado, galardonado con el Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales y Humanidades, la crisis que arrastran las Humanidades en el sistema educativo español?

–Para mí es muy triste. Desde 1969, en la prehistoria prácticamente, he vivido cómo con cada reforma del sistema han ido recortando la enseñanza por la alteza, y nos están dejando no digo en el subsuelo, pero casi a ras de tierra. Se necesita una colaboración universal de todos los partidos, de todas las ideologías, para defender la excelencia de la enseñanza. Sin querer señalar, echo de menos esa excelencia.

"Castilla y León en ese sentido es casi un paraíso. Aquí que se valora mucho lo que es un legado, tanto escrito como natural o paisajístico"

–¿Somos conscientes en Castilla y León del valiosísimo legado que tenemos?

–Castilla y León en ese sentido es casi un paraíso. Aquí que se valora mucho lo que es un legado, tanto escrito como natural o paisajístico. No sucede lo mismo que en el resto, aparte de que aquí la enseñanza también tiene una calidad que no se alcanza en otras comunidades. Yo ya no doy clases en la Universidad ni nada porque estoy jubilado a efectos laborales, pero eso se palpa.