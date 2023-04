Emocionada como una niña pequeña, eufórica y agradecida. Así se muestra esta mujer de 36 años, tres veces olímpica y gimnasta individual que más veces ha sido campeona de España, además de medallas de oro y bronce en los Juegos del Mediterráneo, entre otros trofeos con los que tiene "invadida" una plata de la vivienda de sus padres.

–¿Qué le hace sentir este reconocimiento?

–Era algo que sabes que está ahí, has visto a otros grandes del deporte conseguirlo y dices, qué bonito, qué bien que se lo reconozcan, pero nunca imaginas que te vaya a llegar a ti. Estoy muy ilusionada. Creo que es merecido, aunque sea por todos los años de trayectoria profesional que llevo a mis espaldas, pero me hace especial ilusión que sea en Castilla y León y de la mano de la gente que siempre me ha estado apoyando.

–¿Echa de menos algo del pasado?

–Cuando lo dejas sientes una especie de alivio, tristeza, una mezcla de todo. Por suerte, como he seguido compitiendo a nivel nacional hasta hace poco, tampoco es que tenga una espina clavada de pensar que me queda algo por hacer. Lo dejé de forma sopesada, en lo más alto que pude, que fue después de unos Juegos Olímpicos, independientemente de que después hiciera alguna liga nacional con el club, pero no me arrepiento de nada y no echo en falta nada.

–¿Los éxitos compensan completamente los sacrificios y las renuncias?

–Esto depende de cómo te lo tomes. Para mí sí que merecieron la pena. No solo miras el reconocimiento a nivel social o la compensación económica que busca algún deportista. En mi caso va más allá con las experiencias que he tenido. El reconocimiento de la gente y de la gente que ha trabajado conmigo es lo más importante.

–¿Qué le dice a quien está empezando en el mundo de la gimnasia rítmica?

–Principalmente, que hagan deporte para pasárselo bien porque es una forma de disfrutar el tiempo libre. El deporte genera relaciones sociales, más hoy en día porque nos encerramos un poco en el tema de las nuevas tecnologías y parece como que nos relacionamos menos y el deporte eso lo sigue manteniendo. Y si tienen la fortuna de que destacan y pueden llegar a cumplir sus sueños, que mantengan esa resiliencia y que sigan adelante con todo. Al final, todos tenemos que pagar un precio, pero ese precio merece la pena.

–¿Cómo ve, en general, el papel y el protagonismo de las mujeres en el deporte?

–Es verdad que hemos tenido años en los que la mujer estaba menos valorada que el hombre, pero eso está cambiando. Me alegro mucho de que a nivel televisivo se vea la liga de fútbol. Podemos tener diferentes marcas porque genéticamente somos diferentes pero la mujer también da espectáculo en el deporte.