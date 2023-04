Se avecina un "momento de reflexión y descanso" en su tierra, en Segovia, para el artista multidisciplinar Luis Moro Merino (1969). Un tiempo, un espacio, que le permita echar la mirada hacia atrás y poder analizar y saborear todo lo logrado en los últimos 14 años, en los que su residencia ha estado en Ciudad de México, pero donde el ritmo viajero de su obra le ha llevado a recorrer medio mundo. "Ha sido mi trabajo de mis últimos años el que ha construido este puente. Ahora también necesito mirar desde aquí", explica el Premio Castilla y León de las Artes en su edición 2022.

–Es usted Premio Castilla y León de las Artes, ahí es nada. ¿Se siente más orgullo cuando te valoran en casa?

–Siempre es una satisfacción volver a tu tierra tras 14 años en México y ser reconocido. Es una emoción este premio. Soy un artista que siempre he estado viajando, pero muy vinculado a mi tierra, a Segovia. Se puede decir que nunca la he dejado. Siempre he priorizado presentar mis obras primero aquí.

–En su obra se observa un peso importante sobre la ecología, ¿de qué forma pueden casar el arte y el ambientalismo?

–Cuando se casaron los reyes de España, la ciudad de Segovia regaló una obra mía, un lienzo al óleo sobre tela de lino llamado "Los ciegos corredores". Es un caballo con los ojos tapados en el que el jinete les indica. Es una metáfora de la historia del hombre en los últimos años. Corremos hacia una curva y no hay nadie que nos mande parar. Estamos en un momento muy acelerado, donde a nuestro planeta, que nos está dando todo, lo estamos devastando. Tenemos que hacer como los pueblos originarios: cuidar nuestro entorno, que nos está dando la materia prima. Estamos en un momento en que en 20 o 30 años podrían desaparece el 80% de las especies. El planeta, que ha sido generoso con nosotros, no se merece esto. Es nuestra madre tierra. Y en la exposición de "La esfera invisible" también hablo de esto. Nuestra civilización está tocando techo y no podemos romperlo, sino devolverlo de manera inteligente. Creo que las nuevas tecnologías nos permitirán un mundo más justo y equilibrado, pero corremos como los ciegos corredores hacia una curva en que nos vamos a salir.

"La presencia de Castilla y León es mucho mayor de lo que creemos"

–En Hispanoamérica existe bastante relación con Castilla y León. ¿Cómo ha vivido usted esta relación desde México y Estados Unidos?

–La presencia de Castilla y León es mucho mayor de lo que creemos. Mira cómo es el caso que en el Capitolio de Austin no está la bandera de España, sino la de Castilla y León, porque fue la que impulsó su cultura y las letras. En Ciudad de México también está presente porque ha sido cuna de la cultura hispana y hay que seguir manteniendo este vínculo.