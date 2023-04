Castilla y León se ha embarcado, de la mano de la Comisión Europea, en un proyecto de fomento de la innovación empresarial a través de la cooperación de diferentes territorios europeos, que competirán para hacerse con una parte de los 170 millones de euros que las instituciones comunitarias pondrán cada año sobre la mesa para financiar acciones de este tipo.

Los "valles de la Innovación" tienen en su nombre una vinculación evidente con el "valle del Silicio" estadounidense, más conocido por su denominación en inglés "Silicon Valley", como referencia de los proyectos innovadores de semiconductores que hace décadas cambiaron el paso de la humanidad a través de gigantes tecnológicos como Google y HP, entre otros.

Pero, ¿puede Castilla y León aspirar a convertirse en una especie de Silicon Valley a la europea? El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), principal promotor de esta iniciativa a nivel autonómico, es "optimista" sobre los frutos que puede dar este proyecto, aunque no cree que se deba "replicar exactamente el modelo" californiano.

En declaraciones a Efe, García-Gallardo ha remarcado que hace unas décadas Silicon Valley "no era nada", en el sentido de que no había el actual ecosistema de empresas enfocadas a la innovación, sino que surgió de la colaboración estrecha de la Universidad de Standford, las empresas que apostaron por asentarse allí y "una regulación que facilitaba que los emprendedores pudieran atreverse a asumir esos riesgos".

Emprendimiento

"Si generamos las condiciones perfectas para el desarrollo de ese clima de emprendimiento creo que podemos llegar a ser una región muy potente en materia de innovación", ha sostenido el vicepresidente, quien recuerda que fue en septiembre pasado, cuando participó en el StartUp Olé de Salamanca, el momento en el que conectó con la comisaria europea de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel, para involucrar a Castilla y León en la estrategia comunitaria en esta materia.

El plan es convertir este territorio en un lugar en el que los sectores empresariales en los que ya tiene fortaleza profundicen en la innovación y conecten con otras empresas europeas para desarrollar proyectos comunes y acceder a financiación.

Automoción, producción de energía y agroalimentación son los sectores en los que Castilla y León se propone dar un "salto adicional" para situarse en esta "nueva ola de innovación", en palabras de García-Gallardo.

En su reciente viaje a Silicon Valley, dentro de la estrategia de expansión de estos planes de innovación de la Comisión Europea, el vicepresidente ha observado que el primer paso de Castilla y León está ya dado al estar situada "en el mapa" para quienes posteriormente van a tener que seleccionar los proyectos financiados. En su opinión, Castilla y León parte con la ventaja de que ya trabaja desde hace meses en esta iniciativa mientras que la mayor parte de las cien regiones que pretende constituir la Comisión Europea están aún por delimitar, con el margen temporal de este 2023 y en una nueva dinámica de cooperación que ya ha tenido experiencias anteriores con los proyectos transfronterizos, con los que zonas de Castilla y León y Portugal han tejido fructíferas alianzas.

"No se trata solo del dinero, que es una parte importantísima, hemos puesto a Castilla y León en el mapa. No hay un miembro del gabinete de la comisaria de Innovación que no sepa qué es Castilla y León y en qué sectores somos fuertes, es un paso de gigante para nosotros", ha sostenido García-Gallardo.

El Gobierno de Castilla y León prefiere no hablar de cifras de ayudas a las que aspira –dentro de ese marco de 170 millones comunitarios– sino de conseguir involucrar al mayor número de empresas posible.

En la web creada para esta iniciativa (https://cylinnovationvalley.eu/), donde únicamente aparecen como ponentes los representantes del Vox en el Gobierno autonómico, figuran ya empresas involucradas como Iberdrola, Renault, Hiperbaric, Aciturri, Gonvarri y la cooperativa Cobadu, entre otras.

"Ojalá algún día nos sobre el dinero y no haga falta estar mirando de reojo a los fondos europeos porque tengamos estos fondos de capital riesgo con ganas de invertir en proyectos de biomasa, biometano o de transformación de litio en Castilla y León y seamos punteros", ha resumido García-Gallardo, convencido de que hay que desterrar el "complejo de jugar al empate siempre". Con estas palabras se refiere a la necesidad de que Castilla y León no limite sus políticas a una especie de "café para todos" y tener nueve (provincias) de todo, sino a especializar cada zona en algo, ya que es lo que demanda la Comisión Europea.