El idioma no para de evolucionar. De hecho, tras las últimas recomendaciones del Diccionario Panhispánico de dudas, que recoge adaptaciones de extranjerismos como "hall", cuya recomendación en castellano sería "jol" o "hacker", cuya adaptación sería "jáquer", es ahora el Grupo Municipal de Unión del Pueblo Leonés en el Ayuntamiento de León el que ha solicitado añadir, en una carta remitida al director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, la inclusión en las próximas ediciones de su diccionario de los términos leoneses papón, seise y bracero, al estar “muy arraigados en la cultura y Semana Santa”.

“La tradición leonesa de la Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional desde el año 2002, trasciende a los propios actos penitenciales con multitud de signos diferenciadores con respecto de otras que tienen quizás mayor eco, pero no por ello dejamos de sentirnos orgullosos de nuestra diferenciación como leoneses también en los actos de Semana Santa”, resaltó el portavoz de la formación, Eduardo López Sendino, quien añadió que “esa trascendencia y diferenciación” no está solamente en lo tangible de los actos penitenciales, sino también en “un vocabulario especial y específico que no tiene parangón, salvo error, en otras”, informa Ical.

Un vocabulario especial en el que destaca la palabra ‘papón’, que no existe como término y no está recogido en el diccionario, mientras que sí lo hace la palabra bracero, con las acepciones “arma que se arrojaba con el brazo” y “hombre que da el brazo a otra persona, comúnmente a una señora, para que se apoye en él”. Por su parte, seise está recogido como “cada uno de los niños de coro, seis por lo común, que, vestidos lujosamente con traje antiguo de seda azul y blanca, bailan y cantan tocando las castañuelas en la catedral de Sevilla, y en algunas otras, en determinadas festividades del año.”

Así, “teniendo en cuenta que numerosas definiciones del diccionario de la RAE se hacen eco de definiciones de palabras que son menos usuales y sobre todo en determinadas zonas del Estado y otros países hispanohablantes”, desde UPL entendieron que debería contemplarse papón como “hermano o cofrade perteneciente a una cofradía de Semana Santa de León”, bracero como “hermano o cofrade, perteneciente a una cofradía de Semana Santa, que lleva a hombros un paso de Semana Santa de León” y seise como “miembro de una Junta rectora de una cofradía de Semana Santa de León, que entre otras funciones, tiene la de dirigir un paso de la procesión”.