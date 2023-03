El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, reafirmó ayer la apuesta por la igualdad de oportunidades, el progreso de las mujeres en el ámbito profesional y la reducción de las brechas laborales del Ejecutivo de PP y Vox y negó que haya discrepancias sobre esta cuestión en el seno del gobierno de coalición.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo destacó como un ejemplo del "compromiso" de la Junta con la igualdad el nuevo programa de ayudas empresariales de hasta 2.800 euros anunciado por el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, el pasado martes, jornada previa a la celebración de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

De esta forma, el portavoz aseguró que respetan la posición de los partidos, después de que desde Vox se afirmara que no estaban a favor de ninguna discriminación, en este caso hacia las mujeres cuya mejora profesional o ampliación de jornada se incentive con ayudas de la Junta a las empresas. Insistió en que ninguna formación tiene que renunciar a sus postulados, aunque no coincidan con los de la Junta. Además, Fernández Carriedo reconoció que todavía no se ha alcanzado la "igualdad real" y expresó el compromiso del Ejecutivo con esta cuestión, con el "anuncio importante" del martes de Fernández Mañueco. Tras trasladar el respeto a las movilizaciones del miércoles en las calles de las principales ciudades de la comunidad, indicó que la Junta también iluminó de morado una de sus fachadas en la sede de la Presidencia.

Aunque defendió que la tasa de paro en la comunidad de las mujeres es más baja que en el resto del país y que la diferencia entre sexos en el desempleo también es inferior en Castilla y León, admitió que todavía queda "muchos esfuerzos por realizar" para mejorar el ascenso laboral de las mujeres, lo que recordó redundará también en el futuro en mejores pensiones.

También destacó la presencia de mujeres en las listas del PP en las últimas elecciones autonómicas, pero también en el propio gobierno más allá de las tres consejeras –Isabel Blanco, Rocío Lucas y María González Corral– que aseguró lo están haciendo "muy bien". También aludió a las que ocupan en Economía y Hacienda las direcciones generales de Presupuestos, Fondos Europeos, Tributos y Financiación autonómica.

El portavoz del Ejecutivo autonómico restó importancia a la denuncia de UGT y CC OO que aseguraron que se trataba de una medida pactada en el ámbito del Diálogo Social que debería haberse puesto en marcha ya en 2021. Fernández Carriedo señaló que no se podría aplicar ninguna medida nueva que se considere importante si se parte de la idea que ya debería estar en vigor.