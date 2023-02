Manuel, el niño vallisoletano de 18 meses que padecía un rabdoide, un cáncer infantil altamente agresivo y con escasa incidencia, falleció este martes en el Hospital La Paz de Madrid, donde permanecía ingresado y en tratamiento no específico desde el mes de octubre. Su familia había pedido ayuda para la investigación de esta enfermedad a través de la Fundación CRIS contra el Cáncer.

Sus padres, Luis Alberto y Sara, y su hermano Luis, han comunicado la noticia a través de grupos privados. “Mi angelito, mi niño de mi corazón. Hoy te vas de mi vida, pero cada sonrisa, cada caricia, cada suspiro sé que serás tú el que me lo da. Gracias cariño mío por venir a mi vida y darme tanto amor. Me has hecho muy feliz estos 18 meses que Dios me ha dejado disfrutar de ti. Siempre estarás en mi corazón. ¡Te quiero!”, trasladó la familia.

Un caso entre dos millones

Su madre, Sara, explicó a Ical el 11 de febrero que a Manuel le diagnosticaron este cáncer raro con 13 meses, el pasado mes de octubre, un caso entre dos millones, sobre el que no hay ningún tipo de avance, precisamente porque es altamente agresivo y tiene escasa incidencia. A su hijo le pusieron un tratamiento no específico.

Este tumor tiene tan poca incidencia, que a día de hoy no existe material ni siquiera para investigar, según explicó Sara entonces. Por esa razón, la familia puso en marcha, junto a Fundación CRIS contra el Cáncer, una campaña para recaudar fondos para tal fin.