La Audiencia de Valladolid ha dictado sentencia absolutoria en el caso del masajista que había sido acusado de un delito de abusos sexuales sobre una clienta a la que, según ésta, durante una sesión en junio de 2021 le sobó los glúteos y pechos y le pellizcó los pezones.

El ahora absuelto se exponía a una condena de entre un año y un año y medio de cárcel, tal y como habían solicitado, respectivamente, las acusaciones pública y particular, parte esta última que también había pedido inhabilitación para el ejercicio de la profesión durante un año y medio y el pago de una indemnización a la denunciante de 50.000 euros.

Sin embargo, el tribunal sentenciador, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, ha optado finalmente por la absolución, tal y como había solicitado la defensa del encausado, que había atribuido la denuncia a una "recreación mental" de la joven, posibilidad que había dejado abierta el psicólogo que trató a la denunciante y que ya la venía asistiendo con anterioridad al episodio objeto de enjuiciamiento.

"Los hechos no hay que discutirlos sino probarlos, aquí impera el principio de presunción de inocencia. Estamos hablando de un profesional con más de 25 años de ejercicio que ha sido metido en un procedimiento incomprensible", concluyó el defensor al exponer su informe final en su intento de lograr la absolución de su patrocinado, como así ha ocurrido finalmente.

Durante el juicio, encausado, M.A.M.F, se declaró inocente e insistió en que el masaje dado a la denunciante se desarrolló con absoluta normalidad, en idénticas circunstancias a las de otros muchos a lo largo de sus más de dos décadas de ejercicio profesional.

El masajista explicó que el 20 de junio de 2021 el centro en el que trabajaba recibió la visita de la denunciante y de su madre para someterse ambas a un masaje de relajación y que él se hizo cargo de la joven y una compañera de la progenitora debido a que la hija dijo ser un tanto friolera y eligió una salita más cálida en la que se encontraba él.

Sin las bragas

El masaje en cuestión tendría una duración de dos horas--facial, de cuerpo y pies--y el acusado invitó a la clienta a aligerarse de ropa hasta donde ella quisiera, "con la que estés tú cómoda", aseguró él que indicó a la denunciante, quien, siempre según la versión de M.A.M.F, se desnudó por completo, a pesar de que estaba con la menstruación, y se colocó boca abajo sobre la camilla.

"¡Jamás he tocado braga alguna a una clienta, que quede claro. Me parece esa pregunta fuera de lugar; no, no y no!", manifestó el acusado indignado a preguntas de la fiscal sobre si la retirada de la braga había sido 'motu proprio' de la joven o por iniciativa del masajista.

Aseguró que la cubrió con una tela suave, tipo pareo, que fue retirando a medida que operaba sobre la zona masajeada, primero por la zona de la espalda y lumbares, más tarde por las piernas y finalmente, ya boca arriba, parte del tórax, cuello, hombros....y nuevamente extremidades inferiores, pero sin que en momento alguno, como así reiteró, se acercara con sus dedos a zonas erógenas y le tocara los pechos, pellizcara sus pezones y, como broche, diera a la joven un beso en la frente.

"En ningún caso hay masaje de senos, eso es algo que se aclara a la clienta al inicio", insistió el ahora absuelto, quien añadió que durante todo el masaje la mujer no le verbalizó encontrarse incómoda y que incluso una vez acabada la sesión la clienta y su madre se estuvieron informando de otros servicios y horarios en el centro.