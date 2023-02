Las Cortes de Castilla y León celebraban este viernes el acto institucional del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, un encuentro en torno al que se han congregado unos 200 representantes de distintos ámbitos de la comunidad y que ha consistido en la lectura de un discurso institucional por parte del presidente, Carlos Pollán, de Vox, quien ha calificado esta jornada de "solemne".

Se da la circunstancia de que en esta ocasión no se ha hecho entrega de la Medalla de Oro del Parlamento como es tradicional por falta de acuerdo entre los grupos con representación en la Cámara.

El hemiciclo de las Cortes acogía esta celebración en la que la alocución del presidente, que se ha prolongado durante 12 minutos, ha concluido con los aplausos de todos los procuradores de PP y Vox, a los que se han sumado los de la procuradora de Soria Ya Leila Vanessa García Macarrón, quien, como ha explicado posteriormente, lo ha hecho por "educación". Sin embargo, no han acompañado con sus palmadas los procuradores del PSOE ni los del Grupo Mixto –Unidas Podemos, Ciudadanos y Por Ávila–.

Asimismo, como en anteriores ocasiones, no han asistido al acto los tres procuradores de Unión del Pueblo Leonés y tampoco ha ocupado su escaño el portavoz de Soria Ya, Ángel Ceña.

A la celebración, han acudido, como en otras ocasiones, los expresidentes del Parlamento autonómico, como Luis Fuentes, Silvia Clemente y José Manuel Fernández Santiago; si bien de los expresidentes del Ejecutivo solo ha acudido el socialista zamorano Demetrio Madrid.

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, apeló a la concordia entre los que piensan diferente, reiteró su petición de "esfuerzo para dignificar la política" y pidió hablar de los problemas de los ciudadanos de la comunidad, como reto y labor "más necesaria que nunca de los servidores públicos".

Te puede interesar: Castilla y León El clima de desacuerdo y la falta de Medalla marcan el acto institucional del Estatuto de Castilla y León

En su primer discurso institucional con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía, Pollán reivindicó los Decreta de León como la primera representación en 1188 de un órgano de representación y la historia común de leoneses y castellanos no solo a través de su historia, sino de los monumentos patrimonio de la Humanidad o del fuero de Brañosera. Tras recordar que lleva once meses en la Presidencia, reiteró su petición de realizar un esfuerzo para “dignificar la política” y subrayó que, desde las legítimas discrepancias que puedan existir, hay que asumir, aceptar y respetar el resultado claro de la composición de las Cortes surgido de las elecciones de febrero de 2022. “Que vean que la concordia entre quienes piensan diferente es posible”, aseveró

“Dediquemos nuestras ideas, experiencia y mejor hacer a mejorar la vida de los castellanos y leoneses”, manifestó, tras recordar que "hemos recibido una herencia que debemos cuidar y proteger no solo por respeto a quienes nos precedieron, sino hacia nuestros propios hijos".