Efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han investigado a una conductora con domicilio en el alfoz de León, como presunta autora de un delito de homicidio imprudente cometido con vehículo a motor. Los hechos tuvieron lugar el día 4 de febrero de 2023 en la localidad leonesa de Sariegos, donde se produjo la colisión entre una motocicleta y un turismo en la carretera CL-623.

El accidente sucedió en la intersección del punto kilométrico 6, al no iniciar la marcha correctamente uno de los vehículos en un cruce regulado por señalización vertical de Stop. La conductora del turismo no se aseguró de poder incorporarse a la vía principal sin poner en riesgo a los usuarios de la misma, por lo que la motociclista que se aproximaba no pudo evitar impactar contra el lateral del vehículo y resultó fallecida en el acto.

Debido a la gravedad de la infracción cometida, al no realizar el Stop de modo correcto, entorpeciendo la circulación de otros usuarios y a la gravedad del accidente, se llevó a cabo la investigación de la conductora responsable del siniestro.

Posibles penas por el delito de homicidio imprudente

Las penas correspondientes al delito de homicidio imprudente son de prisión de uno a cuatro años y de privación del derecho a conducir vehículos a motor de uno a seis años. Las diligencias instruidas, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de León.

Se recuerda que al incorporarse a la circulación de una vía, accediendo a través de una intersección o carril de aceleración, por ejemplo, hay que ceder el paso siempre a los vehículos que circulan por la vía principal, hasta que se encuentre el momento de incorporarse con seguridad a la corriente circulatoria.