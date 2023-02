“Tristeza” y “frustración” son los sentimientos con los que los seis bomberos del Ayuntamiento de Valladolid regresaron hoy a casa tras participar durante tres días completos en las labores de rescate en la ciudad de Adiyaman (Turquía), sumida en una devastación comparable con una “película de terror”, después de que el pasado lunes la tierra temblara con tal fuerza por un terremoto que dejara los edificios convertidos en un "sandwich".

Te puede interesar: Internacional Turquía ordena el arresto de cien constructores por negligencia mientras el número de muertos roza ya 30.000

El grupo, que no logró recuperar con vida a ninguna persona atrapada entre los escombros, llegó a Turquía para intervenir en esta catástrofe de la mano de la ONG Acción Norte. Los tiempos muertos y la impotencia por no poder hacer más por los turcos es lo que más destacan, si bien remarcan la hospitalidad de este pueblo y la entereza con que aceptaban las peores noticias de esta tragedia.

Este lunes, a primera hora de la tarde, llegaron a Valladolid parte del grupo desplazado a Turquía, luciendo polos de los bomberos de Ankara, donde fueron recibidos por sus compañeros turcos en señal de agradecimiento por la ayuda prestada. En la capital del país pudieron compartir impresiones con los bomberos locales e intercambiar prendas de ropa y escudos, algo habitual, según aseguran, cuando viajan fuera.