Ciudadanos anunció este martes su intención de mantener el pacto de gobierno que acordó con el Partido Popular al principio de la legislatura, a pesar de la destitución de Fernando Castaño en sus atribuciones al frente de Turismo y Relación con las Universidades. Una decisión tomada por el alcalde, Carlos García Carbayo, a quien la formación naranja, en la persona de su secretario autonómico de Organización, Manuel Hernández, criticó por su “exceso de celo” al reclamar el acta al propio Castaño, ya cesado.

Hernández, de hecho, apuntó a que el alcalde “tiene en su equipo de Gobierno a una persona que está siendo investigada, a la espera de apertura de juicio oral, a la que no ha pedido ninguna responsabilidad”. Sin nombrarle, Hernández se refirió así a Javier Iglesias, investigado por presunta financiación ilegal del PP durante el proceso de primarias autonómicas de 2017, quien ocupa un escaños en la corporación municipal. “Fernando ni está imputado, ni ha cometido ninguna irregularidad, así que entendemos que es excesivo”, manifestó.

El secretario autonómico de Organización de la formación ‘naranja’ defendió así la “honorabilidad” de Castaños, incluso en la situación del asesor José María Fuentes, denunciado por falsear presuntamente su formación académica. “Hubo una licitación, donde hubo varias ofertas y todos los partidos votaron a favor de esta persona. Hay que pedir responsabilidad a mucha gente, a todos los que no vieron nada irregular en esa contratación, y al alcalde también porque ha estado compartiendo todos estos eventos”, señaló, en referencia a la presencia de García Carbayo, en otros actos, en la inauguración del congreso del proyecto Peace City World.

“Fernando ha buscado inversores para Salamanca sabiendo que tenemos una posición estratégica del Corredor Atlántico, y para se convierta en un punto neurálgico a nivel de logística. Se le esta poniendo en tela de juicio cuando lo que realmente ha hecho ha sido trabajar por esta ciudad y por esta provincia, manifestó, antes de anunciar la intención de Ciudadanos de votar el viernes a favor de la puesta en marcha de una comisión de investigación “para que realmente se depuren responsabilidades”.

Suárez asume los cargos

Por su parte, la primera teniente de alcalde, quien repetirá como cabeza de lista de Ciudadanos al Ayuntamiento, Ana Suárez, anunció que será la encargada de asumir las competencias despojadas a Castaño, de acuerdo con el propio alcalde, Carlos García Carbayo, y garantizó la estabilidad del pacto gubernamental en el Ayuntamiento. “Entendemos que no hay ningún motivo para romper ese pacto que ha garantizado la estabilidad en Salamanca durante cuatro años en los que no se ha hablado de crisis, porque no las ha habido, ya que hemos estado a lo que interesa a los ciudadanos y es lo que vamos a seguir haciendo”, manifestó.