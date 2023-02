¿Un telesilla que atraviese Salamanca? ¿Un tranvía para ir a la nueva zona de hoteles de lujo? Estas son algunas propuestas del macroproyecto que pretendía transformar esta ciudad Patrimonio de la Humanidad y convertirla en una «Dubái» gracias a una inversión extranjera plagada de interrogantes.

La conversación sobre este proyecto ha trascendido los límites de la ciudad charra y muchos se preguntan: «¿qué es lo que quieren hacer los jeques en Salamanca?» La respuesta no la tenían clara ni el propio Ayuntamiento de la ciudad (PP-Cs), a pesar de llevar dos años embarcado en esta exploración inversionista. Y este miércoles anunciaba que rompía su acuerdo con la empresa británica que lo iba a desarrollar y se desvinculaba del proyecto.

Se hablaba de una «Dubái» salmantina porque uno de los supuestos inversores interesados es un jeque de Emiratos Árabes Unidos que participó en la transformación de Dubái. Y se hablaba de «los jeques» porque su imagen por las calles de Salamanca sorprendió durante el congreso en el que se presentó el proyecto en enero.

Estas son las cinco claves que explican qué se sabe sobre un macroproyecto de unos 15.000 millones de dólares del que ahora se desvincula el Ayuntamiento de Salamanca –incluso con anuncio de ir a los tribunales– y que iba a transformar no solo la ciudad de Salamanca sino los municipios de su alrededor:

1. Una empresa británica nueva. El plan se presentó el pasado mes de enero en un congreso en Salamanca llamado Peace City World como la sociedad británica que está detrás del proyecto, una empresa que se define como desarrolladora de «ciudades inteligentes». Nació en 2019, aún no ha ejecutado ningún proyecto y Salamanca es la ciudad que más aparece en su web. Su objetivo es hacer entre 10 y 20 desarrollos en la próxima década, uno de ellos en Salamanca y su entorno. En la web puede verse que Salamanca está incluida como «proyecto planeado de ciudad de paz», junto a otra ciudad en Arabia Saudita y otra en Túnez. También hay «proyectos bajo estudio» en Grecia y Egipto. Y otros con «conversaciones iniciales» en Indonesia y Paraguay.

2. El macroproyecto El «máster plan» para Salamanca y sus alrededores está todavía dibujado en la web de Peace City World e incluye una zona de lujo, con hoteles y tiendas exclusivas; un centro de realidad virtual, un planetario, una zona tecnológica y un telesilla para conectar estos desarrollos con el centro histórico. Estas ideas, sobre todo el telesilla y el tranvía, han causado escepticismo en la ciudad Patrimonio de la Humanidad, donde convive el temor a las consecuencias de este proyecto con la sospecha de que todo esto quede en nada, como todo apunta a que va a suceder.

3. Un asesor: José María Fuentes Rodríguez. La polémica sobre este macroproyecto ha surgido ahora con el congreso, pero lo cierto es que el Ayuntamiento de Salamanca ha pagado desde 2020 unos honorarios de 47.400 euros (sin IVA) anuales a José María Fuentes Rodríguez, el asesor externo que vinculó Salamanca con la empresa Peace City World. Fuentes es la persona que desde hace dos años ha mantenido reuniones para presentar Peace City World a las empresas, aunque no está claro si, además de asesor del Ayuntamiento de Salamanca, también lo es de la empresa británica. El Ayuntamiento de Salamanca anunció este miércoles el despido «inmediato» de Fuentes «tras constatar que es falso que tenga el título de licenciado en Economía» y también que «resolverá el protocolo de colaboración firmado con la empresa Peace City World», sin dar más explicaciones al respecto.

4. Información oficial contradictoria. La información oficial ha sido escasa y contradictoria. El concejal de Turismo, Fernando Castaño (Cs), aseguró que Emiratos Árabes Unidos ya había ofrecido 4.800 millones de dólares, mientras que el alcalde Carlos García Carbayo (PP) intentó alejarse de la polémica hablando de «proyectos fantasiosos». El alcalde se ha mantenido en un segundo plano respecto al macroproyecto y la cara política de la idea siempre ha sido Castaño. No obstante, el popular ha reconocido que Salamanca y otros 14 municipios de la provincia firmaron un «protocolo de colaboración» con Peace City World.

5. El PP intenta alejarse

En la página web de Peace City World, el proyecto de Salamanca aparece como un «master plan que está siendo estudiado y desarrollado para su aprobación, en colaboración con el gobierno regional de Salamanca (sic) y ciudades». La Junta de Castilla y León (PP y Vox) aseguraba que no ha recibido ninguna comunicación institucional sobre el proyecto ni invitación al congreso, a pesar de que lo organizó un Ayuntamiento del PP.

Por su parte, Alfonso Vegara, presidente de la Fundación Metrópoli y reconocido innovador urbano, aseguró que ni él ni su entidad tienen relación con el proyecto de Salamanca, aunque el propio concejal Castaño lo había mencionado como la persona que «previsiblemente» se encargaría de este desarrollo.

De la web de Peace City World ha desaparecido la sección de «partners» (socios), donde figuraban empresas como Fundación Metrópoli y FCC, que se han desmarcado totalmente tanto de la sociedad británica como del proyecto de Salamanca.

«No hemos tenido relación con Peace City World ni con el proyecto, han utilizado el logotipo corporativo sin autorización. Les obligamos a que lo retiraran», han explicado a EFE fuentes del grupo empresarial FCC.

El concejal de Turismo de Salamanca descarta dimitir y se siente “engañado”

El concejal de Turismo de Salamanca, Fernando Castaño (Cs), no dimitirá tras el fiasco del proyecto urbanístico que impulsó para convertir la ciudad en una «pequeña Dubái», según han confirmado fuentes de Ciudadanos. Castaño, desaparecido de la vida pública desde que estalló la polémica, hizo ayer lo que le pidió el alcalde Carlos García Carbayo (PP) para mantenerlo en el cargo: desvincularse del asesor externo del proyecto, José Manuel Fuentes, que ganó su contrato público con un título falso de licenciado en Economía. «Cabe calificar la actitud del asesor en los más duros términos penales, profesionales y personales. Me siento profundamente engañado con la conducta intolerable e irresponsable del asesor, por lo que he propuesto al consejo de administración de Turismo, que presido, exigir la completa reparación del daño producido al Ayuntamiento y a los salmantinos», dijo ayer Castaño, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa. El concejal puso esta semana su cargo a disposición del alcalde y García Carbayo le pidió romper con Fuentes de manera absoluta. Castaño ha accedido finalmente a la petición del alcalde y, además, no dimitirá, una renuncia que «no le ha pedido ningún grupo» en la reunión de la Sociedad Municipal de Turismo celebrada ayer, según han indicado a Efe fuentes de Ciudadanos.

El Ayuntamiento de Salamanca votará en un pleno el 17 de febrero si crea una comisión de investigación sobre el polémico proyecto urbanístico frustrado . El pleno ha sido convocado a petición de los 13 concejales de la oposición, según han explicado fuentes del PSOE, que tiene 10 de esos 13 concejales. Los otros tres son de Podemos, Izquierda Unida y un no adscrito que fue de Ciudadanos.

El PSOE exige que «se asuman responsabilidades»

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, exigió ayer al alcalde de Salamanca, el popular Carlos García Carbayo, y al presidente del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, que asuman responsabilidades ante el «escándalo» del proyecto «fantasioso» e «irreal» conocido como el «Dubai» salmantino, vinculado al Peace City World, que anunciaba inversiones millonarias en la ciudad. «Ha vuelto a suponer una vergüenza nacional para Salamanca», dijo Luis Tudanca durante una comparecencia en las Cortes. Tudanca lamentó que Salamanca, gobernada por PP y Ciudadanos, se haya visto envuelta en esta polémica y denunció que esto solo se ha parado cuando han sido «pillados» y cuando el «escándalo» salta. De lo contrario, dijo, siguen «adelante mintiendo a la gente», «malgastando dinero público», que aseguró deberá ser devuelto, y sin asumir alguna responsabilidad. En ese sentido, el socialista recordó que el alcalde mantiene «blindados» a los concejales de Ciudadanos que impulsaron la iniciativa, pero recordó que hace 15 días tanto el regidor de Salamanca, como el presidente de la Diputación, firmaron un protocolo en el marco del congreso del Peace City World.