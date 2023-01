El presidente del Consejo Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, instó ayer a todos los agentes sociales y políticos a avanzar en un pacto autonómico por la Sanidad, también, nacional, porque “el barco se va a hundir o se está hundiendo”. El también presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) de Castilla y León, incidió en que el problema del sistema sanitario es de modelo, “que está caducado y encorsetado. El barco se va a hundir”, dijo, tras la firma de un acuerdo con el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, para mejoras de las cargas asistenciales y organizativas de los profesionales.

Por ello, instó a sindicatos, políticos, sociedades científicas y pacientes a caminar de la mano, para acabar con los problemas estructurales, que garanticen su viabilidad con medidas oportunas. “Para esto necesitamos un gran pacto por la sanidad, que no sea un arma arrojadiza, entre todas las fuerzas sociales, y seamos capaces para un acuerdo tan importante para la salud y su viabilidad absoluta”.

Avanzó que mañana miércoles, 1 de febrero, presentarán en la sede del Colegio de Médicos de Valladolid, junto sociedades científica de Atención Primaria y Pediatría, un documento para intentar paliar los problemas y dar sus opiniones sobre las posibles soluciones.

El propio consejero recordó su voluntad del pacto, del que viene hablando en los últimos meses, él y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pese a que, lamentó, no se da el clima, en clara alusión al grupo socialista.

También, reiteró que este pacto debe partir con el consenso entre las autonomías y el Ministerio, al que en bloque siete autonomías le han planteado una batería de medidas que ni ha puesto en marcha, ni ha respondido. De hecho, el pasado mes de diciembre, el consejero envió una carta a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la que le recordaba que era obligatorio abordar cuanto antes el déficit de profesionales y que, a pesar de que en Castilla y León se han adoptado medidas, como ofertar al MIR el 100 por ciento de las plazas de Medicina Familiar y Comunitaria.

La Fiscalía investiga la contracción de médicos sin titulación

La Fiscalía Superior de Castilla y León ha abierto una investigación contra el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, y otros altos cargos por una presunta contratación irregular de médicos de familia en centros de atención primaria de la comunidad. Según confirmó a Ical el fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena, el pasado 19 de diciembre se decidió abrir diligencias tras la denuncia presentada por un médico que trabajó en el centro de salud de Guardo (Palencia), mientras que diez días después se solicitó a la Consejería de Sanidad información al respecto con el fin de esclarecer los hechos.

En principio, según explicó Mena, la Fiscalía Superior de Castilla y León tiene un plazo de seis meses desde que se abre la investigación para concluirla y pronunciarse, aunque confía en que no se agotará este plazo legal. El escrito de denuncia entró en Fiscalía Superior el 24 de octubre del pasado año y en la misma se aportaba información de la propia Gerencia Regional de Salud donde se ponía de manifiesto que en Castilla y León había 120 médicos no homologados trabajando. Además, el denunciante acusa a la Consejería de Salud de prevaricación e intrusismo y recalca que hay médicos que no tienen la especialidad haciendo guardias.