El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, descartó ayer convocar elecciones anticipadas en la comunidad “si no se producen circunstancias extraordinariamente graves” ya que su intención es “agotar el mandato”. Es más, sobre si ha pensado en cesar al vicepresidente, Juan García-Gallardo, por la polémica de las medidas provida, zanjó: “No, ese es un debate que en estos momentos no está en mi cabeza. Ni ha estado”. No obstante, que las coaliciones tienen “sus momentos complicados” y aseguró que “hay cosas que haría de manera distinta a Vox en el fondo y en la forma”, según precisó en una entrevista concedida al programa Herrera en Cope .

García-Gallardo (Vox) rehúsa hablar sobre el plan antiaborto en Zamora en plena polémica por el protocolo Fernández Mañueco reconoció que desde la Junta “todos” deben “mejorar la forma de comunicar las decisiones” del Gobierno autonómico, aunque también quiso dejar claro que las decisiones de dicho Ejecutivo autonómico “no se toman en despachos de Madrid, sino en despachos de Castilla y León”, y no acepta que “Pedro Sánchez quiera dirigir y torpedear e interrumpir el gobierno cotidiano de Castilla y León”. “No me parece razonable, sensato ni legítimo, sino despropósito de un hombre que ha demostrado que no tiene escrúpulos y quiere atacar a una comunidad comprometida con España y la constitución española como es Castilla y León”. Por lo que respeta a las medidas de apoyo a la mujer embarazada, el presidente de la Junta contestó que no va a flagelarse públicamente porque tengan que mejorar cómo transmitir la gestión de su labor. Mañueco concluyó que no era, ni es intención de la Junta modificar el protocolo de aquellas mujeres que quieran interrumpir su embarazo. Frente a él, está “seguir el camino que está trazando Feijóo”. Por otro lado, preguntado sobre si aconsejaría al PP gobernar con Vox en el Ejecutivo central, sentenció que para él lo mejor es un gobierno en solitario. Mañueco se mostró partidario de que, ante futuras elecciones nacionales, autonómicas y municipales, gobierne “quien saque más votos”.