La Junta de Castilla y León adoptó ayer un acuerdo por el que inadmite el segundo requerimiento aprobado por el Consejo de Ministros y remitido por el Gobierno de España sobre la invasión de competencias por parte de la comunidad en relación a la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo, recogida en la ley orgánica de 2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Tras la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, informó sobre la decisión tomada mediante un acuerdo en el que se argumenta que no ha aprobado ninguna acción o norma en esta materia. Esto, dijo, ya supone una respuesta en sí misma al escrito remitido desde la Moncloa por lo que insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a que cese en la toma de cualquier medida adicional sobre este asunto.

Siete días después, el Ejecutivo autonómico responde así al requerimiento aprobado el martes por el Gobierno de España ante las informaciones sobre las medidas de atención a las mujeres gestantes, que presentó hace una semana el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y que vinculó con el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

Fernández Carriedo recordó que esta decisión del Consejo de Gobierno se produce tras la carta remitida por el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, a la ministra Carolina Darias, así como a la comparecencia del pasado lunes del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a la que siguió el martes una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que negó cambios en el protocolo del aborto y que se fuera a obligar a actuar de una determinada manera a los sanitarios y mujeres.

Tres motivos

Fernández Carriedo explicó que la respuesta al Gobierno, que se envió ayer jueves e irá acompañada del orden del día del Consejo de Gobierno anterior y el acta de la reunión, aprobada el jueves, detalla los tres motivos que llevan a la Junta a inadmitir el requerimiento, de acuerdo al informe de los servicios jurídicos de la comunidad. De esta forma, el Gobierno autonómico argumenta para no aceptar el escrito del Consejo de Ministros la “inexistencia” del asunto al que alude en el conflicto de competencias que plantea en su actuación previa al recurso ante el Tribunal Constitucional. Además, se señala que se ha incumplido el “requisito” que obliga a especificar –dijo– los preceptos, disposiciones, la resolución o el acto “viciado” por la incompetencia. “No existe acto alguno que impugnar”, sentenció.

Además, Fernández Carriedo sostuvo que en el requerimiento el Gobierno no discute la titularidad de la competencia que da origen al presunto conflicto constitucional y añadió que la mejora de las prestaciones sanitarias para “todas” las embarazadas, como explicó las medidas de la Junta, forman parte del ámbito autonómico de decisión.

En definitiva, el portavoz indicó que no existe causa, no se ha justificado la ausencia de competencias para intervenir en la materia o la existencia de hecho o acto que impugnar que puedan ser objeto de requerimiento por parte del Gobierno. Por tanto, señala en un comunicado que la falta de presupuesto para la jurisdicción reservada al Tribunal Constitucional conlleva necesariamente la inadmisión del presente requerimiento.

Sobreactuación

Por otra parte, el consejero portavoz aprovechó su alocución a los medios para reprochar al Gobierno de Pedro Sánchez que busque con sus requerimientos una “controversia política” con la que “mantener en el tiempo” una situación de “conflicto público” entre administraciones, con el “único objetivo” de lograr beneficios políticos. Por ello, animó al Ejecutivo a “desistir” o cesar en la adopción de cualquier procedimiento en esta materia, una vez que se ha inadmitido el segundo requerimiento, circunscrito en el ámbito de las competencias.

Fernández Carriedo acusó al Gobierno central de estar “estirando” el debate político sobre sobre este asunto y le volvió a pedir que “paralice” cualquier iniciativa judicial y sus declaraciones públicas, con las que aseguró pretende pasar de la “sobreactuación” a la “propaganda”. En su opinión utiliza los medios del Consejo de Ministros y el Gobierno para “atacar” a la Junta, en vez de resolver un problema preocupa a las mujeres como los efectos de la ley del “solo sí es sí”, que recordó ya ha rebajado las penas o ha puesto en la calle a 200 agresores y violadores sexuales. Esto, añadió, ha hecho que algunas mujeres hayan tenido que abandonar sus lugares de residencia por miedo tras haber vuelto a recibir amenazas. Finalmente, el portavoz de la Junta censuró que el Gobierno se fije y ponga el “foco” en la Junta de Castilla y León, un gobierno autonómico que destacó es “leal” con la Constitución y mantiene una actitud “colaboradora” con el propio Ejecutivo central.

Sánchez advierte de que la región debe responder a las reclamaciones institucionales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió ayer jueves a la Junta de Castilla y León de que debe responder al requerimiento de incompetencia que le trasladó el Ejecutivo ante las medidas anunciadas para evitar abortos y no es posible que se limite a no admitirlo.

“Con todo el respeto institucional que merece cualquier gobierno autonómico, pero también con contundencia, el Gobierno de Castilla y León sabe que tiene que responder al requerimiento y sabe que el Gobierno de España va a velar para que se cumplan los derechos de los españolas y españolas vivan donde vivan”, recalcó. Sánchez hizo estas advertencias a la Junta de Castilla y León en la rueda de prensa que ofreció junto al presidente francés, Emmanuel Macron, con motivo de la cumbre bilateral de Barcelona y después de que el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco decidiera inadmitir desde el punto de vista jurídico el requerimiento recibido.

Sánchez subrayó que cualquiera que sepa de derecho administrativo es consciente de que un requerimiento se tiene que contestar y no se puede desestimar. “Se tiene que responder por parte de la Junta de Castilla y León”, recalcó Más allá de esa cuestión, resaltó que no puede haber ambigüedades cuando se está hablando de derechos fundamentales. Por eso recordó que, después de que se diera a conocer el “acuerdo o no acuerdo, no sé cómo calificarlo” –apostilló–, lo que el Gobierno ha planteado es una supuesta invasión de competencias. En la competencia del Ejecutivo central es donde ha dicho que se encuentra la defensa del derecho de las mujeres y, por tanto, la igualdad entre españoles vivan donde vivan. “También en Castilla y León”, ha resaltado, informa Efe.