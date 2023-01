El PSOE de Castilla y León ha anunciado este miércoles que estaría dispuesto a permitir un gobierno en solitario del PP en la comunidad durante esta legislatura si antes rompe el pacto con Vox en la comunidad y les aplica un “cordón sanitario”. Así lo aseguró en rueda de prensa la secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, quien pidió al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), que rompa el pacto con Vox en la región para luego poder sentarse a hablar con el PSOE.

Sánchez, que compareció junto al portavoz de Interior del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, David Serrada, mantuvo la exigencia fijada al inicio de la legislatura de que se dejara fuera de los gobiernos a Vox para sentarse a negociar su apoyo al PP. En cualquier caso, remarcó, tienen la “maquinaria engrasadísima” y candidatos municipales el 28 de mayo con una gestión “extraordinaria” para afrontar una nueva cita con las urnas. “Estamos preparados como siempre”, afirmó Ana Sánchez ante la posibilidad de que se convoque elecciones autonómicas en Castilla y León, una posibilidad que apunta una información del diario “ABC”, tras la polémica por el protocolo antiaborto. En cualquier caso, la secretaria de Organización evitó tener que asesorar a Mañueco sobre qué debe hacer ya que ironizó, va “muy justito”.

Sémper llama “irresponsable” a Gallardo y pide no “provocar incendios”

El portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, ha calificado de “irresponsable” al vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox) por provocar un “requerimiento fantasma” del Gobierno de Pedro Sánchez ante una decisión “inexistente” en relación al protocolo de embarazos en esta región. Tras cargar también contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por “aprovechar” esto para “desviar la atención” de sus propios problemas, como la ley del “solo sí es sí”, Sémper ha afirmado que “lo que más necesita Castilla y León y España en este momento es estabilidad, sensatez y gobiernos, también vicepresidentes, que se dediquen a ocuparse de los problemas reales de la gente y no a cizañar o generar incendios”.

Al ser preguntado si tiene sentido que PP y Vox mantengan el Gobierno de la región tras esta crisis por las medidas sobre abortos, Sémper ha indicado que “lo que no tiene sentido” es lo que ha ocurrido estos días y es “reflejo del estado actual de la política en España”, que se mueve “entre la simulación y la práctica partidista”. En una entrevista en RNE, que ha recogido Europa Press, Sémper ha criticado que el vicepresidente de Castilla y León, con un perfil “muy singular y particular”, haya anunciado unas medidas para “las que no tiene competencia”, que no “existen” y además es “corregido públicamente” por el presidente autonómico.

Ortega Smith descarta romper el pacto de Gobierno pero reclama “coherencia”

El vicepresidente de Vox, Javier Ortega Smith, ha descartado romper el pacto con el PP en el Gobierno de Castilla y León, porque “está funcionando muy bien”, pero le ha pedido “coherencia” y le ha recordado que gobierna “gracias a Vox”. Así se ha manifestado este miércoles Ortega Smith en Castellón, donde preguntado por si Vox se plantea romper el pacto con el PP en el Gobierno de Castilla y León tras el desencuentro en torno a las medidas antiaborto, Ortega Smith, que es candidato de Vox al Ayuntamiento y Madrid y uno de los tres vicepresidentes de esta formación, ha dicho que su partido “ha dejado constancia en los últimos años de que es un partido de fiar y que cumple con aquello con lo que se compromete”.

En este sentido, ha puesto en valor “la responsabilidad y la coherencia cuando se pacta”, en Andalucía, Madrid y Castilla y León, y ha añadido: “Esa coherencia y ese compromiso es lo que le pedimos al PP”. En Castilla y León, por lo tanto, ha reclamado al PP “que cumpla su compromiso y el pacto que asumió con Vox”, informa Efe.