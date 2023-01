El patrimonio, tanto natural como arquitectónico e histórico y tanto material como inmaterial, así como los recursos enogastronómicos que atesora Castilla y León constituyen la apuesta con la que la comunidad acudirá a la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebrará en Madrid desde mañana miércoles, 18 de enero, hasta el domingo 22. Así lo destacó ayer la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, durante la presentación del expositor de 789 metros cuadrados con el que la comunidad se promocionará como “uno de los mejores y más variados” destinos de interior.

Este expositor se ubicará en el Pabellón 9 de Ifema, donde se ubicarán otras entidades como Turespaña o la Comunidad de Madrid. Se trata de una instalación “multifuncional” en el que se “unificará” la estrategia turística de Castilla y León y donde estarán representadas las nueve provincias a través de sus diputaciones, además del Consejo Comarcal del Bierzo, con mostradores individualizados.

Asimismo, se mostrarán productos turísticos “consolidados y referentes” como Tierra de Sabor, Posadas Reales o las Rutas del Vino de Castilla y León. También contará con 21 mesas de trabajo para la realización de encuentros profesionales, como agencias de viaje, turoperadores u organizadores de congresos, entre otros, para lo cual la comunidad cuenta ya con 110 inscritos, un 69,23% más que la pasada edición, que se espera que acojan cerca de 1.800 encuentros.

Entre dichas reuniones, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte contempla contactos con diferentes oficinas españolas de turismo en el extranjero para que la oferta de Castilla y León como turismo gane “proyección internacional”, no solo a través de la presencia en ferias internacionales, sino mediante la participación en acciones de promoción como “roadshows”, viajes de familiarización de operadores y prensa extranjera, y contacto con turoperadores, agentes de viajes y receptivos internacionales.

Destino único de interior

Mar Sancho ha defendido que Castilla y León constituye un destino de interior “único, cohesionado y variado” con la gastronomía, el enoturismo y el patrimonio como pilares. Así, la viceconsejera ha recordado que la región cuenta con ocho declaraciones como Patrimonio de la Humanidad, mientras que otras regiones líderes en este sector, como Andalucía, cuenta con siete, o la Toscana italiana, con seis.

Además, en Castilla y León se encuentran 500 fortificaciones de todo tipo, 406 monasterios o 130 cascos urbanos con algún tipo de protección por su carácter histórico artístico. En el marco de Fitur se presentará el Plan Director del Camino de Santiago Francés, para cuyo desarrollo se firmará un convenio con la Asociación Camino Francés Federación.

Un plan que, según ha señalado el director general de Turismo, Ángel González, será “pionero” en materia de digitalización y que se sumará a la presentación, también esta feria, de las doce líneas estratégicas del Plan Director de Turismo para el periodo 2023-2025.

El otro pilar de esta propuesta será el enoturismo, un sector en el que Castilla y León posee nueve Rutas del Vino certificadas por Acevin y que se promocionará en la feria madrileña a través de un espacio específico dedicado a potenciar y promocionar los recursos y servicios turísticos de cada uno.

Mar Sancho: “Las Edades del Hombre no corren peligro y siempre tendrán su lugar”

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, reconoció ayer que la Junta no hará ningún anuncio relacionado con la próxima edición de Las Edades del Hombre durante la celebración de Fitur, que tendrá lugar en Madrid desde este miércoles hasta el domingo 22.

En ese sentido, inquirida sobre si la celebración de la edición de 2022 en Plasencia y el hecho de que por el momento no se haya desvelado la sede de una futura convocatoria suponen algún riesgo para el proyecto expositivo, la viceconsejera fue tajante para asegurar que “Las Edades del Hombre en Castilla y León no corren peligro, y mientras siga al frente de la Consejería el equipo actual, siempre tendrán su lugar en Castilla y León. Puede haber interacciones con otros territorios, pero siempre sucederán aquí”, defendió. “Estamos trabajando aún, y no habrá anuncio en Fitur. Cuando esté cerrada la nueva sede, se anunciará. Es un tema que no nos preocupa, pero nos ocupa. Había una propuesta que finalmente no podrá suceder, y estamos trabajando en alternativas que esperamos poder anunciar pronto”, afirmó en declaraciones recogidas por Ical.