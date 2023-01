Una lata con gasolina y aceite sobre las llamas parece ser la causa del accidente que tuvo lugar ayer en la campa de la concentración motera de Pingüinos 2023, que se saldó con seis personas heridas de gravedad.

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, tras el tradicional desfile de banderas que ha tenido lugar este sábado en la Acera de Recoletos de Valladolid, en el que han participado miles de motoristas venidos de dentro y fuera del país.

"En una de las hogueras utilizaron una lata con gasolina y aceite como acelerante, que produjo la típica deflagración y les explotó a los seis que estaban alrededor", ha asegurado Puente, que ha señalado que hay una mujer que se encuentra "un poco peor, pero no se teme por su vida".

El regidor ha calificado este hecho como "una desgracia" y ha afirmado que no se daba un incidente como este desde "hacía mucho tiempo", en una concentración motera que destaca por su buen ambiente y que en esta edición cuenta con más de 40.000 inscritos.

Por su parte, el portavoz del club Turismoto, José Manuel Navas, ha apuntado a que este accidente es fruto de una "imprudencia" al echar en la hoguera "un producto que no tenían que echar", en referencia a la lata de combustible y no ha descartado que la organización se persone como acusación particular tras la investigación de la Policía Científica y la instrucción judicial.

Navas ha señalado que los seis afectados, no solo la mujer que se encuentra en estado más grave, han tenido "lesiones en la cara" al tratarse de la zona del cuerpo más desprotegida en la deflagración y ha hecho referencia a la responsabilidad individual de los accidentados.

"Hay que respetar las normas y cuando no se respetan, ocurren cosas como lo de la hoguera", ha asegurado. EFE