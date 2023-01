Las Cortes de Castilla y León tomaron ayer en consideración la proposición de ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas presentada por PP y Vox a finales de 2022 para recuperar la norma que acompañaba a los Presupuestos Generales de la comunidad de este año y que tuvieron que rechazar para corregir su equivocación al incorporarse enmiendas del PSOE por un error en las votaciones.

En una sesión extraordinaria, tras la fallida aprobación de la ley de medidas el pasado 23 de diciembre, a los votos a favor de PP y Vox se unieron los de PSOE y UPL-Soria YA, mientras el Grupo Mixto se abstuvo. No obstante, toda la oposición reprochó la actuación de los dos socios y el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, al que pidieron su dimisión por incumplir el Reglamento.

Ahora, el texto inicia su tramitación con la apertura de un periodo de presentación de enmiendas y su debate en ponencia y comisión para volver al pleno de las Cortes, si bien la petición de que sea por urgencia rebaja a la mitad los plazos.

“Total humildad”

El popular Ángel Ibáñez pidió disculpas con “total humildad” a los ciudadanos, al Gobierno de la Junta por dejar “varada temporalmente esta ley” y a la cámara y a todos sus representantes, en especial, a sus compañeros del Grupo Popular. “De nuevo, disculpas”, dijo. Más allá de las “connotaciones” y “circunstancias” existió un “error”, una acción “desacertada”, que “nadie querría haber cometido”. “Las cosas podrían haber sucedido de otra manera, pero sin embargo sucedieron así”, dijo tras citar a Miguel Delibes.

Ibáñez criticó a la oposición por sus afirmaciones sobre el presidente de las Cortes o la paralización del Gobierno de la Junta que repitió ha sido “útil” y “eficaz” y recriminó a los socialistas que aprovecharan lo sucedido para provocar la “algarabía” y la “alharaca”. Además, les invitó a la reflexión por su comportamiento tras recordarle un “error colectivo” cometido por ellos. “Deben volver a leerse el Reglamento”, les dijo desde la “humildad” para que sumen al “carro” de los que reconocen sus errores, ante las políticas del Gobierno central.

Por su parte, el procurador de Vox Francisco Javier Carrera acusó a la oposición de intentar “sacar partido” de un error al negarse a repetir la votación, haciendo “trampas” para tratar de “subvertir” la voluntad de los ciudadanos representada por la mayoría de PP y Vox, saltándose, a su juicio, las normas de cortesía parlamentaria y el “fair play”. También, consideró que intentaron convertir la cámara en una especie de “conga de Jalisco de la rapiña” o en una romería, pese a que se rechazaban medidas para los ciudadanos.

Añadió que intentaron negar a los castellanos y leoneses rebajas de impuestos y ayudas al mundo rural, empresas y familias, un conjunto de medidas para situar a la comunidad en la “vanguardia”. “Ustedes solo pretenden fabricar una sociedad en la que exista la pobreza y sean dependientes del Estado”, dijo.

Ridículo

La socialista Rosa Rubio pidió la dimisión del presidente de las Cortes que aseguró no debería seguir en el cargo “ni un minuto más”, y afeó al portavoz popular, Raúl de Hoz, y a Vox que intenten hacer responsable a la oposición de su error. Así, lamentó, que se inaugure el ciclo político de 2023 porque los procuradores de PP y Vox no saben diferenciar entre un botón rojo y verde, lo que le llevó a afirmar que no están capacitados para gobernar la comunidad. Además, sostuvo que esta sesión se celebra para enmendar la “torpeza”, “incompetencia”, “inutilidad”, la “ignorancia”, la “falta de trabajo y habilidad” de PP y Vox el 23 de diciembre, lo que derivó a su juicio en el “mayor ridículo institucional”, “la mayor vergüenza y esperpento” que se ha vivido en las Cortes, porque aseguró no están “a gobernar y gestionar”. También, se refirió a la pérdida de autónomos, empadronados, comercios o a la reducción de exportaciones y la producción industrial y anunció enmiendas. “Gracias, señor Mañueco”, apostilló. “Tengan cuidado al votar hoy(por ayer), porque el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra”, concluyó.

Mismo texto

El contenido de la proposición de ley es prácticamente idéntica a la ley de medidas que no llegó a ser aprobada, si bien se recoge que todas las medidas se aplicarán con carácter retroactivo al 1 de enero de 2023. Además, incluye las 19 enmiendas que presentaron PP y Vox, entre las que se encuentra la relativa a ayudas a familias numerosas que no figuraba en los presupuestos. Se trata de las relativas a agilizar los procedimientos de selección de personal público cuando se agoten las bolsas de interinos y permitir habilitar una convocatoria específica. Asimismo, agilizar los procesos de cobertura de plazas vacantes a través de concursos para garantizar la movilidad de los funcionarios de carrera y colaborar en la consolidación del empleo, sobre todo sanitario. También, actualizar las tasas por kilometraje que cobran los empleados públicos, que ahora están en 0,19 euros, y se deberán mejorar en las mesas de negociación. Además se mejora el acceso a la vivienda de régimen de promoción pública; y se modifica la regulación de los locales comerciales en desuso, que se podrán cambiar para utilización residencial a los cuatro años.

El grupo Mixto critica la “política de rebaño” que propició el fallo de los socios de gobierno

Las formaciones que conforman el Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León –XAV, Cs y UP– criticaron ayer jueves a los grupos PP y Vox por su fallo a la hora de votar la Ley de Medidas que acompañaba a los presupuestos autonómicos para 2023 del pasado pleno de diciembre, algo que se han atribuido a la “política de rebaño” e ir de “sobrados”. En estos términos se ha dirigido el procurador de Por Ávila (XAV), Pedro Pascual, a los parlamentarios de PP y Vox en el pleno que se celebró ayer para enmendar aquel error que llevó a los grupos que sustentan al Gobierno a votar en contra del proyecto de ley que llevaba al Parlamento la Junta, al incorporar por error las enmiendas del Grupo Socialista al errar en una votación crucial. “No sé cómo los ciudadanos nos aguantan y no están hartos de este espectáculo después del ‘show’ del otro día”, ha añadido Pascual, que ha tachado de “vergüenza” el estar celebrado este pleno. También ha ahondado en sus críticas el procurador de Cs, Francisco Igea, que ha tachado el pleno como “un episodio más de la degradación de la vida política del parlamento”. Asimismo Igea ha tachado de “desfachatez” la decisión de PP y Vox de renunciar a sus dietas en este pleno cuando son “irrenunciables”, aunque solo la de los procuradores sin dedicación exclusiva, mientras que “el que se equivocó” al comandar el voto -el portavoz adjunto del PP-, que “gana 90.000 euros” no renunciará a su salario. El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha acusado al presidente de las Cortes de haber incumplido de forma “flagrante y sangrante” el reglamento y “aquí no ha pasado nada”, ha lamentado. “Somos el hazmerreír de toda España y ahora el vicepresidente dice que las mujeres embarazadas tienen que escuchar el latido del feto y se las tiene que tratar como si tuvieran algún problema mental”.