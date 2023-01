El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, reconoció que en 2023 será “difícil bajar” de la tasa de paro de la EPA del tercer trimestre de 2022, que se situó en el 8,9%, y advirtió de que el cuarto trimestre de 2022 y el primero de 2023 “serán muy complicados” a nivel económico y “no hay que descartar que habrá recesión”, si bien mostró su confianza en que la economía comience a recuperarse a partir del segundo trimestre del año.

Carriedo recordó que según sus previsiones, la comunidad avanzará un 3,3% en 2022 y un 1,6% en 2023, es decir, “creceremos por debajo del dos por ciento lo que es un factor de riesgo” para el empleo, dijo en “Los Desayunos de Ical”. En este sentido, el consejero explicó que lo “normal” es que los datos de empleo del cuarto trimestre de 2022 y del primero de 2023, “sean negativos” con un aumento del paro y “seguramente a partir de ese segundo trimestre, recuperaremos algo del ese empleo perdido”. Con todo, puso de relieve que la comunidad tiene una tasa de desempleo EPA por debajo del nueve por ciento, frente al 12,7% de la media nacional, “es niveles de los más bajos de la serie histórica”.

Inestabilidad

Carlos Fernández Carriedo indicó que se vive un “escenario de muchísima inestabilidad que afecta de lleno en la capacidad de acertar en los datos de previsión, pero en los últimos años hemos acertado bastante bien” y esperó acertar “con rigor” en la estimación para el año que viene, porque en 2022 “se han deteriorado las expectativas por circunstancias que no se esperaban”, en relación a su previsión inicial del 4,9%. Aseveró que sus previsión para 2023 está considerada como “factible” y “realista” por la Airef.

El consejero de Economía y Hacienda defendió que “hay bases muy solidas para pensar que en el medio plazo tenemos un escenario de crecimiento económico” en el conjunto de 2023, sobre sectores económicos “muy competitivos y con capacidad de exportar, aunque habrá que abrir nuevos escenarios geográficos” ante la crisis de los clientes tradicionales de centroeuropa, “más allá de los factores coyunturales” que afectan a la economía.

Aún así, recordó que persisten algunos elementos “de preocupación” e “inestabilidad” ante las dificultades que están experimentando los países europeos a los que se exporta mayoritariamente que están “al borde de una recesión”; los tipos de interés altos, y una demanda que se verá resentida. Asimismo, apuntó a la crisis de materias primas y de componentes y la subida de impuestos anunciada por el Gobierno y su impacto en familias y empresas.

Frente a estos factores, remarcó que la Junta debe ofrecer “estabilidad” con unos presupuestos para 2023 y rebajas fiscales, lo que permitirá que el conjunto del año que empieza “será de crecimiento”, aunque “menos de la mitad que en 2022”. Carriedo indicó que se logrará ese avance porque “es difícil que se repitan” ciertos factores que han impactado en la economía en 2022, como la cosecha “particularmente mala”. Asimismo, indicó que es difícil que se consolide el serio problema del automóvil por ausencia de materias primas y componentes; y el negativo impacto en la producción energética. “Algunas de las condiciones de 2022 especialmente negativas, pude ser que no tengan continuidad en esa intensidad en 2023”, agregó.

Además, recalcó que el “claro deterioro” del ritmo de crecimiento no debe hacer perder de vista que Castilla y León “abordará esas dificultades en unas condiciones con los deberes ya hechos”, porque ya ha recuperado el 102% de todo el PIB perdido durante la pandemia y cerrará el año con un nivel de producción superior al del 2019, cuando España solo ha llegado al 80%. “Siempre es mejor que el deterioro te pille habiendo recuperado el PIB prepandemia, cuando en España puede que no se alcance ni en 2023”, agregó.

“Las enmiendas del PSOE nos hacían la región con impuestos más altos”

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, denunció que aceptar las enmiendas del PSOE a la ley de acompañamiento de los presupuestos hubiese convertido a Castilla y León en la autonomía con los “impuestos más altos” de toda España. “Es lo que deben saber los ciudadanos, eso es lo que hemos evitado”, dijo, tras el error de PP y Vox al aceptar las enmiendas socialistas que les obligó posteriormente a hacer decaer la ley.

Carriedo criticó que el grupo socialista presentó un “programa completo de subida de impuestos” que suponía, entre otros, la recuperación de Sucesiones y Donaciones, e insistió en que el PSOE “tiene un proyecto fiscal que supone convertir a Castilla y León en la autonomía con impuestos más altos”, cuando en la actualidad es la cuarta en competitividad fiscal, la de mejor tratamiento a las familias numerosas, la segunda en IRPF y una de las tres con tratamiento fiscal para el medio rural. El consejero portavoz precisó que la política política fiscal del PSOE en su programa electoral incluye una subida de impuestos de 800 millones de euros, mientras “nosotros tenemos beneficios por importe de 600 millones”. “Es muy distinto a lo que plantea el PSOE como alternativa”, comentó en “Los Desayunos de Ical”.

Carlos Fernández Carriedo criticó que los socialistas hacen esta propuesta de subida de impuestos bajo una premisa que “no se ha demostrado con el paso del tiempo”, que indica que “bajar impuestos pone en riesgo los servicios básicos”. “Esto supondría que las autonomías con impuestos más altos, las socialistas, tendrían mejores servicios públicos, y es todo lo contrario, porque tienen servicios de peor calidad a los de Castilla y León”, argumentó. Carriedo manifestó que Castilla y León está entre las autonomías con menos impuestos y con “mejores servicios públicos”, junto a una menor tasas de paro y de nivel de endeudamiento. “Podemos tener el mejor tratamiento fiscal a las familias y el mejor sistema educativo”, apostilló. Asimismo, defendió que “bajar impuestos ayuda a la economía y subirlos la perjudica” y aseguró que “en el fondo” aunque el PSOE defiende subir impuestos, “hace otra cosa”, para apuntar que barones socialistas “siguen una parte de nuestra política tributaria”.

“Estamos ante un Gobierno soberbio. Pedro Sánchez solo se escucha a sí mismo”

“Estamos ante un Gobierno absolutamente soberbio. Pedro Sánchez se caracteriza por escucharse solo a sí mismo, tiene un alto concepto de sí mismo, está acostumbrado a no escuchar, a no dar participación a la sociedad en las decisiones y a gobernar como si tuviera una mayoría absolutísima de la que carece”. Con estas palabras el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, denunció la parálisis de la reforma del modelo de financiación autonómica, una demanda en la que, según señaló, la Junta no ha dejado de insistir, aunque “con poco éxito”. El consejero insistió en que España tiene “el presidente del Gobierno que actúa con más soberbia de todos los de la democracia, y el de menor apoyo parlamentario”.

Con todo, aseguró que no cree que exista una posición política en torno a la reforma para “retrasar una decisión”, cuando la propia ministra María Jesús Montero fue consejera en una autonomía y siempre defendió que había que cambiarlo, aunque “lleva cinco años sin tomar una decisión”. No obstante, Carlos Fernández Carriedo afirmó, en “Los Desayunos de Ical”, que no ha perdido la “esperanza” de que se ponga sobre la mesa la propuesta en este ciclo parlamentario, porque “es necesario” porque “hablamos de financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales”. “No puede ser que no haya debate de cómo financiarlo”. Carriedo recordó la declaración de Santiago de Compostela, en la que ocho presidentes autonómicos exigieron la reforma y “no se han dignado a contestarnos” ni se incluyó un punto en este sentido en la última conferencia de presidentes de La Palma, ni en las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera. “Es una demanda de todas las autonomías, pero el Gobierno ha dejado de escuchar”, concluyó.